„Verdienen sie nicht“: Kind fällt Schuh in Gehege – Elefant eilt zur Hilfe

Von: Bjarne Kommnick

In einem Zoo in Weihai fällt einem Kind der Schuh in ein Gehege. Sofort eilt ein Elefant zur Hilfe. Das Video davon geht nun viral.

Weihai – Elefanten gelten laut der Tierschutzorganisation PETA als die Tiere, mit dem besten sozialen Netzwerk aller Landsäugetiere. Doch wie sozial Elefanten auch mit Menschen umgehen können, beweist nun auch wieder ein Video auf den Social Media Kanälen von „newsflare.com“.

Stadt Weihai Bevölkerung 2,836 Millionen Fläche 5.797 km² Provinz Shandong

Kind verliert Schuh in Zoo-Gehege – Elefant eilt zur Hilfe

Zu sehen ist, wie ein Kleinkind in einem Zoo im chinesischen Weihai am Elefanten-Gehege steht. Der Junge verliert einen Schuh, der durch das Geländer runterfällt. Ohne zu zögern, kommt ein Elefant und sammelt den Schuh auf. Doch anstatt ihn für sich zu beanspruchen oder wieder fallen zu lassen, reicht der Elefant mit seinem Rüssel dem Kind seinen Schuh.

Ein Elefant aus einem Zoo in Weihei eilt zur Hilfe, als ein Kind seinen Schuh ins Gehege fallen lässt. © newsflare / YouTube

Das Ganze hat einer der Zoo-Besucher auf Video festgehalten. Das Kind und seine Eltern scheinen sichtlich erstaunt zu sein, aber äußerst glücklich über die Hilfe des Elefanten. Auf Social Media wurde das Video bereits auf verschiedenen Kanälen millionenfach geklickt. Auch das niedersächsische Ströhen erregt immer wieder Aufmerksamkeit, weil regelmäßig Elefanten über die Straße wandern.

Social Media feiert Elefanten, aber kritisieren Zoos: „Sollen nicht eingesperrt werden“

Und die Community feiert den Elefanten, aber äußert auch Kritik. „Die meisten Menschen sind nicht so hilfsbereit wie dieser Elefant“, schreibt ein User. Ein weiterer schreibt: „So tolle Wesen, Elefanten sollten nicht in Zoos für die Unterhaltung eingesperrt werden“. Ein Anderer schreibt: „Wertschätzen wir die Intelligenz von Tieren überhaupt genug?“ Ein Nutzer schreibt: „Wir verdienen sie gar nicht“.

Reaktionen auf Elefanten-Helfer: „Wahrscheinlich das Interessanteste, was er den Tag zu tun hatte“

Ein Mann kommentiert: „Diese armen Elefanten sollten draußen in der Wildnis oder in einem Safaripark sein, nicht in einem Betongelände, es ist grausam und ich bin mir sicher, dass sie dort leiden.“ Während ein Zoo in Wolgast fnegativ auffiel, weil er einer alleinerziehenden Mutter den Familienrabatt ausgeschlagen hatte, vermutet ein User: „Das war wahrscheinlich das Interessanteste, was der Elefant den ganzen Tag zu tun hatte“.

Vergessen dürfte der Elefant aus Weihei die Familie übrigens nicht. Immerhin verfügen Elefanten laut PETA über das größte Erinnerungsvermögen aller Lebewesen. Sie haben zudem die Eigenschaft, um Familienmitglieder zu trauern, sich als Hebamme zu beweisen und dass sie ihren Nachwuchs wie nach dem Prinzip eines Kindergartens betreuen.