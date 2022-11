US-Region aus dem Häuschen: Monumental schwerer Fisch an Land gespült

Von: Patrick Freiwah

Oregon an der Pazifikküste im Westen der USA: Am Strand wurde das Prachtexemplar eines Mondfisches gefunden (Symbolbild) © Katrina Kochneva/imago-images

An einem Pazifikstrand der USA wurde ein mysteriöser, farbenfroher Meeresbewohner an Land gespült. Wissenschaftler sind von dem außergewöhnlichen Fund beeindruckt.

Seaside - Im US-Bundesstaat Oregon wurde kürzlich ein Riesenfisch an Land gespült, der dort gemäß bisherigen Kenntnissen eigentlich nichts zu suchen hat: Bei dem rund 45 Kilogramm schweren Exemplar handelt es sich um einen Mondfisch, der am Strand der Kleinstadt Seaside an der US-Westküste gefunden wurde, berichtet merkur.de.

Wie das örtliche Aquarium mitteilte, ist der über einen Meter groß gewachsene Mondfisch in diesen Gefilden äußerst selten und habe sich in diese wärmere Pazifik-Region verirrt. Gelebt hatte der „Opah Fish“ jedoch nicht mehr, als man ihn in die Hände bekam. Den Vermutungen nach sei der schimmernde Fisch keine Stunde am Strand gelegen, ehe Mitarbeiter auf den Fund aufmerksam wurden. Der Fall erinnert an ein „monströses“ Ungetüm, das Monate zuvor in Kalifornien gefunden wurde.

US-Westküste: Imposanter Mondfisch versetzt Netzgemeinde in Verzückung

"Leider war er nicht mehr am Leben, zumindest konnten wir ihn jedoch abholen, ehe er von den Vögeln gefressen wurde", erklärte der zuständige Leiter Keith Chandler gegenüber CNN. Im Seaside Aquarium hat man mit dem außergewöhnlichen Geschöpf nämlich einiges vor: Der Mondfisch befinde sich derzeit in einer Kühltruhe, bald möchte man das gigantische Getier in Zusammenarbeit mit einem örtlichen, maritimen Museum sezieren.

Im Netz sorgt ein Posting über die Kreatur für erstaunte Reaktionen, mit Tausenden Likes und Kommentaren. Hier gibt es auch beeindruckende Aufnahmen des verendeten Meeresbewohners:

In dem Facebook-Eintrag hebt das Institut das „schöne, aber seltsame Aussehen“ hervor. Außerdem wird die Absicht mitgeteilt, dass eine „glückliche Gruppe von Schülern“ die Möglichkeit erhalten soll, der Sezierung des Meeresbewohners beizuwohnen.

Wie geriet der imposante, farbenfrohe Mondfisch eigentlich von seiner Tiefsee-Heimat an die US-Westküste? Eine Theorie besagt, es handele sich um eine Folge des Klimawandels, der im Juli in den USA und Kanada auch für ein Katastrophen-Szenario sorgte. Durch die Erwärmung des Pazifiks würden Riesenfische laut einer Mitteilung des Aquariums zufolge zunehmend auch vorher unbekannte Lebensräume erschließen.

Im Sommer 2020 gab es eine naturwissenschaftliche Sensation. Zum ersten Mal konnte die Larve eines Mondfisches entdeckt werden:

Bei dem in Oregon gefundenen Mondfisch handelt es sich offenbar nicht mal um eines der größten Exemplare. Es gibt scheinbar Artgenossen, die sogar über zwei Meter werden - und damit größer als die meisten Menschen. An verschiedenen Stränden der Welt werden immer mal erstaunliche und zuweilen auch erschreckende Funde gemacht, wie zum Beispiel im Juni an der deutschen Nordseeküste. (PF)