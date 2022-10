Video geht auf Twitter viral: Wer das sieht, lacht sich schlapp

Von: Jennifer Köllen, Valentina Meiners

Die Menschen der TV-Show „C’est mon choix“ lachen sich gegenseitig aus – weil sie klingen wie ein Schwein oder Auto! © C’est mon choix / France 3

Auf Social Media wird ein unfassbar witziges Video geteilt. Darauf zu sehen: Menschen, die in einer TV-Show lachen – wie eine Hupe, ein Auto oder Schwein.

Paris – Sie sind genervt von den ewig schlechten Nachrichten und wollen trotz Gas-Krise, Ukraine-Krieg und steigender Preise endlich mal wieder so richtig lachen?

Auf Twitter geht seit einigen Tagen ein Video viral, welches kein Auge trocken lässt. Darum wurde es bereits knapp 600.000 Mal geliked. Darauf zu sehen: Ein Ausschnitt der französischen TV-Show „C‘est mon choix“ aus dem Jahr 2016 – und Menschen, die sich vor Lachen nicht mehr einkriegen.

Hit auf Twitter: Studigäste in französischer TV-Show lachen übereinander

Der Grund für den Twitter-Hit: Die Studiogäste in der französischen TV-Show lachen übereinander! Denn jeder dieser Menschen lacht auf eine vollkommen seltsame und ungewöhnliche Weise. Eine Frau klingt wie eine Hupe, ein Mann sogar wie ein startendes Auto! Das ist so unfassbar komisch und ansteckend, dass man selbst sofort loskichert. Selbst die Zuschauer im TV-Studio können sich kaum noch auf den Stühlen halten. Warte Sie‘s ab!

Video geht auf Twitter viral: Gäste steckeen siche mit ihren absurden Lachen gegenseitig an

Zu Beginn dieser Folge der TV-Show „C‘est mon choix“, welche in ganzer Länger auf Youtube zu sehen ist (6,5 Millionen Mal gesehen), müssen die Zuschauer im Studio entscheiden, welcher Mensch zu welchem Bild gehört – weil ihr Lachen etwa klingt wie eine Möwe oder ein Esel. Die Bilder platziert der Moderator nach heftigem Winken und Rufen des Publikums dann passend hinter den Sesseln der Gäste. Weil ein Mann zu wenig lacht, wird er gekitzelt – aha, es ist der Esel!

Gerade mal sechs Minuten halten es die Eingeladenen aus. Einer fängt an zu lachen, und steckt damit alle anderen an. Das klingt so, also würden ein Schwein, eine Hupe, ein Auto und eine Möwe, durcheinander lachen. Diese absurden Lachanfälle gibt es in der Show immer wieder – so wie in dem Ausschnitt auf Twitter. Aber lachen sie selbst...

Video der Lach-Show auf Twitter: Die Möwe hat lange unter ihrem Lachen gelitten

Doch nicht alles an der Show ist lustig. So erzählt etwa „die Möwe“ Amandine (heute 37), sie habe als Jugendliche sehr unter ihrer Lache gelitten. „Früher war ich sehr schüchtern deswegen und habe mein Lachen immer unterdrückt“, sagt Amandine. Einmal seien andere Gäste bei einem Restaurantbesuch sogar wegen ihres Lachens gegangen, dass „ihnen zu laut war“. Heute sei sie selbstbewusster. Sie schätze es in ihrem Lachen, dass sie so immer wieder nett mit Leuten ins Gespräch komme. „Manche danken mir am Ende des Abends, weil sie meinen, dass sie mit mir einen viel besseren Abend hatten, weil das Lachen so kommunikativ ist.“ Das können auch die anderen Gäste bestätigen.

Social-Media-Hit: Die Hupe und das Auto lieben ihr Lachen – und bekommen dafür sogar Geschenke

Nassima, die tatsächlich lacht wie eine Hupe und in Frankreich dafür auf Social Media bekannt ist, erzählt über ihren Alltag: „Auf der Straße fragen mich Menschen, ob ich mal für sie lachen kann.“ Sie würde manchmal klingen wie eine Hupe, dann wieder wie ein Schwein, erzählt ihr Mann und kichert liebevoll. Ob sie das Lachen schonmal von einem Arzt hat untersuchen lassen, fragt die Moderatorin. Nassima verneint. Sie mag ihr Lachen offenbar. In ihrem Job in einer Bank könne und müsse sie ihr Lachen aber unterdrücken.

Im Kino geht das natürlich nicht immer. Deswegen warnt „die Ziege“ Cédric ihren Sitznachbarn immer vor dem Film, dass es in den nächsten Stunden zu einer Überraschung kommen könnte.

Bei der „Turteltaube“ Dany gab es einmal eine lustige Situation in einem Restaurant.“ Ich habe angefangen zu lachen und das ganze Restaurant hat mitgelacht. Weil das so eine lustige Situation war, hat der Chef vom Restaurant mir eine Sektflasche ausgegeben.“