Mehr als 200 Hunde überraschten einen Hundeliebhaber zu seinem 100. Geburtstag

Von: Sophie Kluß

Dr. Robert Moore wurde anlässlich seines 100. Geburtstags von mehr als 200 Hunden überrascht. © photos by the Moore family via weratedogs/Instagram

Zum 100. Geburtstag ihres Vaters ließ sich die Amerikanerin Alison Moore etwas ganz Besonderes einfallen: Mehr als 200 Hunde bereiteten dem betagten Geburtstagskind einen unvergesslichen Tag. Lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Zum 100. Geburtstag überraschen 200 Hunde einen Hundeliebhaber

Zu seinem 100. Geburtstag hatte Dr. Robert Moore aus San José, Kalifornien, nur einen bescheidenen Wunsch: Er wollte Hunde streicheln. Um ihrem Vater diesen Wunsch zu erfüllen und ihm gleichzeitig ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen, fragte Alison Moore über verschiedene Nachbarschafts-Gruppen an, ob sich eine Hunde-Parade für Robert organisieren ließe. Der herzige Grund dafür: Moore war schon sein ganzes Leben lang ein begeisterter Hundeliebhaber gewesen.

„Er liebt, liebt, liebt Hunde", sagt Alison Moore über ihren Vater, der am 14. Juni seinen besonderen Geburtstag feierte. „Jeden Hund, den er sieht, will er streicheln. So war er schon sein ganzes Leben lang." Und siehe da: Der tierische Plan wurde kurzerhand in die Tat umgesetzt – und am Stichtag trudelten schließlich mehr als 200 Menschen gemeinsam mit ihren teils verkleideten Vierbeinern bei Dr. Moore und seiner Familie ein.