„Zärtliche, langsame Berührungen“ – TikTok-Experte erklärt Interessantes über Spinnen

Von: Teresa Knoll

Teilen

Spinnen sind für viele Menschen ein Albtraum. Lesen Sie hier, wie der Spinnen-Experte codadrea auf TikTok seinen Zuschauern die Angst vor den Achtbeinern nimmt:

Es gibt viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben und die Nosferatu-Spinne, die sich seit einiger Zeit auch in Rheinland-Pfalz ausbreitet, macht die Sache sicher nicht besser. Der TikToker codadrea könnte da Abhilfe verschaffen. In seinen Videos erklärt der Spinnen-Experte Wissenswertes über die Achtbeiner. In einem der Clips äußert er sich zur australischen Jagdspinne.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, welchen Tipp der Spinnen-Experte in seinem TikTok-Video für das Einfangen von Spinnen gibt.

In einer Nische sitzt eine beige-braune Spinne. Sie wird halb verdeckt von einem Bausch aus weichem Spinnennetz, sodass vor allem ihre Beine zu sehen sind. Als die Person, die sie filmt, mit ihrer Kamera näher kommt, fängt der Achtbeiner wild an zu zucken, als würde er gleich losspringen – sie warnt den Menschen, nicht zu nahe zu kommen. (resa)