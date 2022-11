Wolf springt aus Gebüsch und verfolgt filmenden Radfahrer

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein Wolf springt hervor und verfolgt einen Radfahrer. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

In den Niederlanden ist ein Radfahrer wohl mit einem Schrecken davon kommen. Bei seiner Tour durch einen Nationalpark wird er von einem Wolf gejagt.

Ein Video auf Twitter sorgt gerade in den sozialen Medien für jede Menge Aufruhr. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Wolf plötzlich aus dem Dickicht auftaucht und einen Rennradfahrer verfolgt. Aufgenommen wurde es im niederländischen Nationalpark „De Hoge Veluwe“ in der Provinz Gelderland. Diese Radtour wird ein Mann aus den Niederlanden wohl nicht mehr so schnell vergessen, verrät Landtiere.de

Mit seinem Rennrad ist ein Mann auf einem beliebten Fahrradweg im Nationalpark unterwegs und filmt dabei die umliegende Gegend. Dann wandert sein Blick nach links ins Gebüsch und urplötzlich taucht ein Wolf auf, der sofort die Verfolgung aufnimmt.