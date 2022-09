Pferdebesitzer rüsten auf: Verteidigung gegen Wölfe

In Niedersachsen leben mittlerweile etwa 350 Wölfe. © Frank Sommariva/Imago

In Niedersachsen schützen Pferdebesitzer besonders ihre Fohlen gegen die wachsende Anzahl an Wölfen. Spezielle Zäune und Kameras helfen ihnen dabei.

Der Wolf ist in Deutschland ein geschütztes Tier, dem in Deutschland ein Recht auf unversehrtes Leben zusteht. Das bedeutet auch, dass sie nicht unter das Jagdrecht fallen. Dadurch sollen die Tiere langfristig einen lebensfähigen Bestand aufbauen können und sich in Deutschland wieder verbreiten können. In Niedersachsen scheint diese Strategie aufzugehen, denn momentan soll es dort etwa 44 Wolfsrudel geben. Pferdezüchter schlagen nun aber Alarm: Sie wissen nicht, wie sie ihre Tiere ausreichend vor den Wölfen schützen können. Warum besonders Fohlen in Niedersachsen in Gefahr sind, weiß Landtiere.de.

n Niedersachsen haben sich in den vergangenen Jahren etwa 350 Wölfe angesiedelt, von denen einige Tiere durchaus auch die Nähe von Menschen suchen und nachts durch die Bebauung streifen. Wölfe sind per se nicht für den Menschen gefährlich, Sorgen machen sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Niedersachsen viel mehr um ihre Pferde. Erst vor Kurzem musste die Familie von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, erfahren, welche Kraft Wölfe haben können. Das 30-jährige Pony Dolly wurde tot auf der Weide der Familie gefunden. Bissspuren am Tier deuten darauf hin, dass ein Wolf das Pony riss.