Wölfe werden mehr: Population in Deutschland steigt

Die Anzahl der Wolfspaare in Deutschland ist auf 43 gestiegen. (Symbolbild) © Ingo Schulz/Imago

Laut neuster Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz vermehren sich Wölfe in Deutschland stetig. Mittlerweile leben hierzulande 161 Wolfsrudel.

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) beobachtet die Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland im Rahmen eines jährlichen Monitorings. Nun hat es mit Blick auf den Zeitraum 2021/2022 neue Zahlen herausgebracht. Bestätigen konnte das BfN einen Zuwachs von 35 auf 43 Wolfspaare. Die Zahl der Einzelwölfe blieb konstant bei 21. In Deutschland leben zurzeit 161 Wolfsrudel, das sind drei Rudel mehr als in der letzten Monitoring-Periode. Warum ein vorsorglicher Schutz von Nutztieren in Bundesländern wie Brandenburg als Wolfsschutz wichtig sind, weiß Landtiere.de.

Der Wolf war lange Zeit in Deutschland ausgerottet. Doch seit ein paar Jahren ist das Tier hierzulande wieder heimisch und verbreitet sich unter der Aufsicht des BfNs kontinuierlich. Besonders in den Bundesländern Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen fühlen sich die Tiere wohl. In Brandenburg leben 47 Wolfsrudel, im bevölkerungsstarken Nordrhein-Westfalen hingegen gerade mal zwei.