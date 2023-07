„Unsichtbares Kissen“: Windhund nimmt kuriose Schlafposition ein

Von: Sina Lück

Auf TikTok sorgt ein Windhund für jede Menge Lacher. Die Position, die er sich für sein Nickerchen ausgesucht hat, ist einfach zu lustig.

Viele Menschen kennen es von ihren eigenen Schlafgewohnheiten: Manche liegen auf dem Rücken, manche auf der Seite und andere wiederum schlummern am liebsten auf dem Bauch. Und auch bei Hunden gibt es viele verschiedene Schlafpositionen, wobei jede sogar ihre ganz eigene Bedeutung hat. Außerdem verrät sie einiges über das Wohlbefinden der Tiere. Windhund Wren hat sich dagegen eine ziemlich außergewöhnliche Position für sein Nickerchen ausgesucht, die auf TikTok für jede Menge Aufsehen sorgt.

Windhund chillt auf einem Liegestuhl im Garten – mit dem Kopf in der Luft

Für seine ungewöhnliche Schlafposition erntet ein Windhund viele Lacher auf TikTok. (Symbolbild) © Bill Allsopp/Imago

Windhund-Dame Wren kommt ursprünglich aus dem Tierschutz. Ihre neue Familie fand sie im Dezember 2021. Seitdem teilen ihre Besitzer regelmäßig Einblicke aus dem Leben mit ihrem Hund. Dafür haben sie dem Vierbeiner eine eigene Fanpage bei TikTok eingerichtet (@wrenthegreyhound), der mehr als 2.500 User folgen.

Über ein aktuelles Video, in dem die Halter ihren Hund beim Schlafen filmen, müssen die Follower besonders lachen. Es zeigt Wren, die auf einer Liege im Garten chillt. Allerdings schwebt ihr Kopf über dem Rand des Stuhls – in perfekter Verlängerung ihres Körpers, so als würde sie ganz normal auf der Seite schlafen. Die Position in der Luft scheint für die Hündin so bequem zu sein, dass ihr dabei sogar die Augen zufallen. „Unsichtbares Kissen“, schreiben die Besitzer amüsiert zu dem Video.

Wren kuschelt vertrauensvoll mit ihren Besitzern – Anzeichen für Wohlbefinden

Obwohl Wrens Schlafposition eher ungewöhnlich für einen Hund ist, scheint sie sich in der Nähe ihrer Besitzer wohlzufühlen. Das beweisen viele weitere Videos auf dem TikTok-Kanal, in denen sie vertrauensvoll kuscheln. Die häufigsten Anzeichen, dass Ihr Hund rundum glücklich ist, sind:

Er rollt sich auf den Rücken und zeigt seinen Bauch: ein echter Vertrauensbeweis.

Er sucht Ihre Nähe und schmiegt sich eng an Sie.

Er schläft viel: Das zeigt, dass Ihr Hund sich bei Ihnen gut entspannen kann.

Er hat einen sanften Blick.

TikTok-User berichten von ähnlichen Schlafpositionen – „Ich nenne es Nackenübung“

Über die kuriose Schlafposition des Hundes müssen die Menschen im Netz herzhaft lachen. Viele Besitzer berichten sogar von den lustigen Angewohnheiten ihrer eigenen Haustiere. „Jeder, der schon einmal Windhunde besessen hat, wird wissen, dass das völlig normal ist. Meiner schläft gerne mit seinem Kopf in einem 90-Grad-Winkel“, schreibt ein User. Hier eine Auswahl der lustigen Kommentare:

„Warum sind sie (Anmerkung der Redaktion: Windhunde) so? 😂😂“

„Mein Kater macht etwas Ähnliches auf seinem Kratzbaum! Ich nenne es Nackenübung und ich frage mich immer, wie das bequem sein kann.“

„Awww, sie sieht aus wie mein Junge. Schön. 😍“

„Gemütliche Zeit für ein Nickerchen. 😴💤🛌“

„Sie scheinen zu denken, dass dies bequem ist.“

„Oh Wren … 🥰🥰🥰“