Känguru nahe Berlin: Erneut kuriose Sichtung in Brandenburg – „Ich glaube, morgen ist es ein Hase“

Von: Sandra Barbara Furtner

Was ist nur im Tierreich los? Erst sorgte eine vermeintliche Löwin für Trubel, jetzt wurde ein Känguru in Brandenburg gesichtet.

Im Umland von Berlin kam es erneut zu einer kuriosen Begegnung. Laut Bild.de war ein junger Mann aus Berlin-Pankow am Montagnachmittag auf einer Wiese bei Werneuchen nordöstlich von Berlin unterwegs – dort erblickte Dominik Perplies ein Känguru. Von seiner Entdeckung drehte er ein Video, das sich nun in den sozialen Medien verbreitet.

Erster Gedanke war Reh, doch laut Experten scheint es ein Känguru zu sein

Wie rbb24 auf Instagram und Twitter berichtet, zeigt der Clip, wie das Wildtier auf einer offenen Wiese, die an einen Wald angrenzt, völlig regungslos da steht. Auf den ersten Blick erinnert es an ein Reh oder an einen großen Hasen. Nähert man sich dem Tier jedoch, erkennt man einen langen Schwanz.

Gegenüber rbb24 sagt Wildtierexperte Derk Ehlert: „Tatsächlich sieht es in diesem Fall wirklich nach einem Känguru aus“. Und dabei vermutet er, dass es sich um ein Rotnacken-Wallaby handelt. Denn diese Beuteltierart aus der Familie der Kängurus ist etwas kleiner und leichter.

Vermutlich handelt es sich bei der Sichtung in Brandenburg um ein Rotnacken-Wallaby (Bennett-Känguru). (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Auch wenn Kängurus bei uns in Deutschland nicht heimisch sind, kommt es immer wieder vor, dass sie aus privater Haltung ausbüxen und in freier Wildbahn nach Nahrung suchen. Denn generell darf man Kängurus in Deutschland auch als Privatperson halten. Angeblich hoppelten sie bereits 1887 am Bonner Rheinufer umher. Ob eine private Haltung jedoch sinnvoll ist, sei dahingestellt. Denn Kängurus benötigen jede Menge Platz und ein gut gesichertes und vor allem artgerecht eingerichtetes Außengehege. So kann beispielsweise ein Wallaby auch mal über einen 1,90 Meter hohen Zaun springen, wenn es sein muss.

Menschen im Netz amüsieren sich: „Das ist doch eindeutig ein Reh“

Ob es sich bei der Sichtung in Werneuchen tatsächlich um ein Rotnacken-Wallaby handelt, woher es genau kam und wem es letztendlich gehört, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Doch die Menschen im Netz springen amüsiert auf den Vergleich „Wildschwein vs. Löwe“ auf und kommentieren folgendermaßen:

„Das ist doch eindeutig ein Reh, was freudig über die Wiese springt“. 😂

„Ist bestimmt nur ein großes Karnickel“. 😁

„Ich glaube, morgen ist es ein Hase. Keine Angst Leute“. 🤫

„Saurier“.

„Ich sehe da einen Löwen“. 😤

„Hase! Es ist ein Hase! 🐰 Wer hier ein Känguru sieht, sollte mal dringend zum Augenarzt!“