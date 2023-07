Ausgesetzter Welpe hat große Angst vor Menschen – nach Rettung zeigt er seine Verwandlung

Von: Sandra Barbara Furtner

Eine Frau findet einen verletzten Welpen am Straßenrand. Doch der will sich partout nicht helfen lassen und schnappt voller Angst um sich. Trotzdem erhält eine zweite Chance. Seine Verwandlung rührt zu Tränen.

Straßenhunde haben es nicht immer leicht im Leben. Schließlich müssen sie sich täglich selbst versorgen, ganz gleich, ob es um Futter oder um einen ruhigen und geschützten Schlafplatz geht. Schlimm wird es, wenn sie bei ihren Streifzügen verletzt oder misshandelt werden. Viele dieser Tiere verenden qualvoll. Es sei denn, sie werden vorher von jemanden gefunden. Dass so eine Rettung nicht immer ganz einfach ist, zeigt ein Video auf TikTok, das unter dem Account happydoggoniall geteilt wurde.

„Welpe hatte Schmerzen und schreckliche Angst“ – Frau gibt nicht auf

Die junge Frau Desy ist Teil einer Gruppe von Tierschützern, die sich auf Bali für Straßenhunde einsetzt. Als sie feststellt, dass ein Großteil der dort frei lebenden Hunde krank oder verletzt ist und die Situation in ihren Augen außer Kontrolle gerät, entschließt sie sich, diese Tiere privat bei sich zu Hause aufzunehmen und sie zu pflegen. Einer davon: Welpe Snappy. Sein Name ist Programm – so schnappte er voller Angst um sich, als sie ihn neben einer Straße liegend auffand.

Verständlich, denn Snappy hatte ein gebrochenes Bein. Seine Schmerzen müssen unerträglich gewesen sein. Deswegen wollte er nicht angefasst werden. Desy lässt sich von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Sie versteht, warum der Welpe so reagiert. Vorsichtig packt sie ihn in eine Decke und fährt ihn in eine nahegelegene Tierklinik.

Snappy wird gesund gepflegt und erholt sich zunehmend

Dort wird der Bruch behandelt und Desy kümmert sich liebevoll um den Kleinen. Täglich versucht sie, sein Vertrauen zu gewinnen. Unter dem TikTok-Account bali.paws schreibt Desy: „Als wir Snappy das erste Mal sahen, war er bissig, sehr bissig. Das hat sich auch nach dem Tierarztbesuch nicht geändert. Aufgrund seines gebrochenen Beines hatte er große Schmerzen, aber man merkte ihm auch an, dass er bisher nur negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hatte und niemandem vertraute. Ich besuchte ihn so oft wie möglich, um dieses Vertrauen aufzubauen und ihm zu zeigen, dass wir Menschen auch ‚nett‘ sein können“.

Ihre Geduld sollte sich auszahlen. Eines Tages machte es bei Snappy „Klick“. Er entschloss sich dazu, seine Schutzmauer fallen zu lassen und ließ sich ganz auf Desy ein. Heute ist Snappy einfach der „größte Kuschelkäfer“.