Welpe ist noch nicht stubenrein? Worauf es laut Experten bei der Erziehung ankommt

Gehen Sie in kurzen Zeitabständen mit dem Welpen an die frische Luft. (Symbolbild) © D. Maehrmann/blickwinkel/IMAGO/

Tagsüber muss der junge Hund spätestens alle zwei bis drei Stunden raus zum Gassigehen, so die wichtige Empfehlung. Damit ist es allerdings noch nicht getan.

Wer schon mal einen Welpen erzogen hat, weiß: Er braucht viel Zuneigung und viel Geduld. Ein wichtiges Lernziel für den jungen Hund ist, dass er stubenrein wird. Dazu gehört, dass man gerade am Anfang in kurzen Abständen mit ihm nach draußen geht. Denn das ist für den Welpen das Zeichen, dass er sein Geschäft verrichten darf. Und dass die Wohnung hingegen tabu ist. Wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, können Hundehalter am Anfang nicht immer so leicht einschätzen.

Landtiere.de erklärt, was Sie zu Welpen in Sachen Stubenreinheit wissen müssen.

„Welpen müssen sich noch sehr oft lösen, in der Regel immer nach dem Schlafen, Fressen und Spielen. Über Tag spätestens alle 2 – 3 Stunden“, erklärt Katrin Bechtel von der „Martin Rütter Dogs“-Hundeschule in Wiesloch in einem Beitrag auf martinruetter.com. „Am Boden schnüffeln, dabei im Kreis laufen und/oder einen kleinen Buckel machen“ – das alles könnten entsprechende Signale des Welpen sein.