„Flauschiger Gauner“ stiehlt Herzen: „Diese Straftat bedeutet lebenslänglich knuddeln“

Von: Jasmin Farah

Teilen

Immer mehr Waschbären treiben ihr Unwesen in deutschen Städten. Der Hunger lässt ihnen keine andere Wahl. Ein Jungtier hat jedoch Glück im Unglück.

Völlig erschöpft liegt das pelzige Etwas in den starken Armen des Polizeibeamten. Fast scheint es so, als ob dem süßen Kerlchen ein Lächeln über die Lippen huscht. Er scheint sich in der Nähe des warmen Menschenkörpers wohlzufühlen und ein Nickerchen zu halten. Bei dem „jungen, zugegeben äußerst flauschigen Gauner“, wie die Polizei Freiburg auf ihrem offiziellen Facebook-Account schreibt, handelt es sich um einen noch nicht ausgewachsenen Waschbären.

„Flauschiger Gauner“ stiehlt Herzen: „Diese Straftat bedeutet lebenslänglich knuddeln“

Und fast wäre jede Hilfe für das entkräftete Tier zu spät gekommen. Dass er allerdings von den Streifenbeamten so liebevoll gepflegt wird, kann nur daran liegen, dass niemand seinem unwiderstehlichen Charme widerstehen konnte. Dabei hat der kleine Frechdachs einiges auf dem Kerbholz.

Demnach soll es zu mysteriösen Vorfällen und „zu mehrfach schwerem Diebstahl“ im Sommer in der Nähe des Polizeireviers Neuenbürg gekommen sein. „Unter einem Vorwand der körperlichen Ermüdung saß ein junger maskierter Gauner am Straßenrand“, heißt es weiter, dort habe ihn schließlich ein Passant entdeckt. Diesem habe der kleine Waschbär offenbar angezeigt, dass er Hilfe brauche.

Ein Streifenwagen habe schließlich „das völlig entkräftete Jungtier am Straßenrand sitzend“ vorgefunden und es aufs Revier gebracht. Zuvor hatten die Beamten noch die Gegend nach weiteren Waschbären abgesucht. Auf der Wache sei das Kerlchen von den Beamten verpflegt worden. Doch auch dort kann es der kleine Gauner nicht lassen, eine „Straftat“ zu begehen: Er „stahl die Herzen sämtlicher im Dienst befindlicher Polizeibeamten“, schreibt die Polizei weiter. Am Ende soll der Waschbär an die Wildtierhilfe übergeben worden sein.

Eichhörnchen als Superheld: Die besten Bilder der diesjährigen Comedy Wildlife Photo Awards Fotostrecke ansehen

„Flauschiger Gauner“ stiehlt Herzen: User sind begeistert

„Dieser ‚Vorgang‘ gehört definitiv zu den schönen und angenehmen Erlebnissen eines Streifenbeamten“, schließt auch die Polizei den Post. Dieser hat innerhalb von zwei Tagen auf Facebook fast 1.500 Likes und unzählige Kommentare erhalten. Die meisten User finden den kleinen Räuber einfach „total niedlich“ und bedanken sich bei den Rettern. Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

„Diese Straftat bedeutet Lebenslänglich knuddeln. Vielen Dank für die Rettung und allzeit eine schöne Dienstzeit.“

„So süß, dass die Polizei auch Freund und Helfer für die pelzigen Gesellen ist.“

„Wie kann man nur so süß sein, wenn man eigentlich im Müll anderer rumwühlt :)))„

„Wie goldig, so einen süßen goldigen Gauner habt ihr nicht alle Tage. Tolles Erlebnis.“

„Passende Maske wie die Panzerknacker von Micky Maus hat er ja …“

„Ich weiß, das ist ein allzu kindlicher Wunsch für eine 53-Jährige, aber ich wünschte so sehr, diese Sorte Gauner wär die einzige, mit der Ihr Euch beschäftigen müsst.“

„Danke für Ihren ‚tierischen ‚Dienst‘!“

Sie sehen ja wirklich zu niedlich aus, aber auch hier gilt: ‚tarnen und täuschen‘!“