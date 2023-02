Warum der Rasen an Schneeschimmel erkrankt – und wie man das verhindern kann

Von: Pauline Wyderka

Gerade im Winter kann der sonst so saftig grüne Rasen an Schneeschimmel erkranken. Lesen Sie hier, was man tun kann, um das zu verhindern:

Schimmel kennen wir vor allem von Lebensmitteln und feuchten Kellern. Egal wo, in welcher Form, der Pilzbelag ist nicht nur ein Ärgernis, sondern vor allem gesundheitsgefährdend. Dass selbst der Rasen vor dem Haus nicht sicher vor Schimmel ist, hätte man vielleicht nicht erwartet. Dabei ist der Schneeschimmel, der die grüne Wiese befallen kann, nicht Schimmel im eigentlichen Sinn. Dennoch kann er den Garten regelrecht krank machen.

LUDWIGSHAFEN24 deckt auf, was sich hinter Schneeschimmel verbirgt und wie man den Rasen im heimischen Garten davor schützt.

Der Name „Schneeschimmel" mag ein wenig irreführend sein. Denn es handelt sich nicht um Schimmel im eigentlichen Sinn. Stattdessen bezeichnet die Erscheinung eine durch Pilze ausgelöste Infektion des Rasens.