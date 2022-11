„Wahrer Held“: Lieferant muss Spinne entfernen – Video geht viral

Von: Sarah Isele

In der Info-Box ihrer Amazon-Bestellung bittet eine TikTokerin den Paketboten darum, sie vor einer Spinne zu retten. Lesen Sie hier, wie der Zusteller ein wahrer Held ist und der Bitte furchtlos nachkommt.

Für viele ist es das schlimmste, was einem passieren kann. Eine Spinne sitzt im Eingang und lässt sich mit keinem Mittel vertreiben. Besonders jetzt in den kalten Monaten suchen sich Spinnen die Wärme in den Häusern und Wohnungen der Menschen. Da ist es besonders gut zu wissen, wo sich die Achtbeiner am liebsten aufhalten. Im Sommer hat es sich eine besonders große Spinne in der Veranda einer TikTokerin bequem gemacht. Ihr letzter Ausweg: Den Paketboten fragen, ob er sich um die Spinne kümmern kann.

Das TikTok-Video von „genniesanchez“ beginnt ganz unschuldig mit einem Screenshot. Zu sehen ist eine Amazon-Bestellung und Instruktionen, die die Nutzerin dem Paketboten übermittelt hat. „Bitte lege das Paket vor der Garage neben der Mülltonne ab“, steht dort.