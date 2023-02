Ach, du liebe Nuss – Specht bunkert mehr als 300 Kilo Eicheln

Von: Anna Heyers

Teilen

Dass einige Tiere sich einen Vorrat für schlechte Zeiten anlegen, ist den meisten Menschen bekannt. Ab und zu vergessen die Sammler aber, wie viel sie schon haben – wie ein Specht aus Kalifornien.

Dieses Erlebnis wird Kammerjäger Nick Castro so schnell wohl nicht vergessen: Aus einem einfachen Auftrag wurde fast schon ein rekordverdächtiger Kraftakt. Schuld daran waren nicht die erwarteten Mehlwürmer, sondern ein kleiner Vogel, der es wohl ein bisschen zu gut mit der Winter-Vorsoge meinte.

Specht bunkert kiloweise Eicheln – ach, du liebe Nuss

Eigentlich sollte Nick Castro in dem Ferienhaus in Santa Rosa (Kalifornien) die vom Kunden gemeldeten Mehlwürmer in den Griff bekommen. Doch bei seiner Hausuntersuchung fiel ihm hinter der einen Wand etwas Komisches auf. Er schnitt ein kleines Loch in den Gipskarton hinein – und heraus drängten sich jede Menge Eicheln. Castro vergrößerte das Loch und sah sich plötzlich einer Flut von Nüssen ausgesetzt, die den ganzen Boden bedeckten. Offenbar hat sich hier ein Specht besonders gut auf schlechte Zeiten vorbereitet.

Der Eichelspecht sammelt für schlechte Zeiten die Nüsse, die ihm auch seinen Namen gaben. Zu erkennen ist er auch am roten Schopf. © Image Source/Imago

„Unglaublich“: Kammerjäger sammelt Eicheln in Säcken

Castro, postet Bilder von der Nuss-Flut auf seiner Unternehmensseite bei Facebook und schreibt: „Das habe ich bei einem Job gefunden. Der Vogel war ein ziemlicher Hoarder (Anm. d. Red.: grob übersetzt etwa: extremer Sammler). Habe acht Müllsäcke gefüllt, das sind bestimmt um die 700 Pfund. Unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen.“

Offenbar hat ein Specht, oder noch wahrscheinlicher: mehrere Spechte, das Haus zu seiner Sammelstelle auserkoren und ging seiner Natur nach. Allerdings gab es wohl ein Loch an der Stelle, wo er unermüdlich die Eicheln hineinsteckte. Diese fielen einfach nach unten und füllten so, bestimmt über Monate hinweg, den Wandzwischenraum auf. Insgesamt fast 350 Kilo.

Specht wählt Haus statt alten Baum

Warum die rotgeschopften Vögel ausgerechnet ihre Eicheln in diesem Haus lagern wollte? Das werden wir wohl kaum erfahren. Man weiß aber, dass diese Art der Eichelspechte sonst eher kleine, passgenaue Löcher in die Stämme großer Bäume picken und dann dort die Eicheln einfügen. Kommt die Zeit, in der das Essen knapp wird, haben die Tiere so genügend Futter, um sich weiter zu versorgen.

Eigentlich sammeln die Eichelspechte, die größtenteils rund um Mexiko und Mittelamerika leben, ihre Nüsse in Bäumen. Dafür hacken sie ein passgenaues Loch in die Rinde und stopfen die Eichel hinein. © Marie Read/Imago

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Ein besonders seltener Vogel ist übrigens der Urutau, der Geistervogel. Und auch totgeglaubte Arten konnten in den letzten Jahren wiederentdeckt werden.

Begeisterung trifft auf Sorge – das Netz feiert den kuriosen Vorfall

Unter dem Beitrag von Nick Castro sammeln sich immer weitere Kommentare und Reaktionen. Einige gehen sogar davon aus, dass die Nüsse eine bessere Dämmung abgegeben hätten als das sonst verwendete Fiberglas. Andere haben gute Tipps, wohin er die Nüsse bringen könnte:

„Sag mir bitte, du hast dem armen Vogel seine Nüsse wiedergegeben“

„Der Vogel ist wohl ein Prepper“

„Kann ich ein paar Eicheln für unseren Gnadenhof bekommen? Das sind Leckerbissen“

„Das war der Geldspeicher vom Vogel. Er schwamm bestimmt darin, wie Dagobert Duck in seinen Talern“

Elf Tierbaby-Bilder, die Ihr Herz höher schlagen lassen Fotostrecke ansehen

Was aus den Mehlwürmern wurde? Das ging aus dem Beitrag nicht hervor – allerdings fressen Eichelspechte auch etwa Käfer und Wanzen …