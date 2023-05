Viraler Spaß: Hunde-Seniorin rastet nach Bad vor lauter Freude aus

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

In einem Video auf Instagram fühlt sich Hündin Momo nach einem Bad wie frisch geboren. (Symbolbild) © BE&W/ Imago

Hündin Momo ist schon älter, aber kann sich freuen, wie ein junger Hund. Wie sie Luftsprünge macht und Spaß hat, sehen Sie in diesem Artikel.

Mehr zum Thema Hunde-Seniorin bekommt Bad – ihr Freudentanz danach lässt Herzen schmelzen

„Je oller, desto doller“ trifft auf Hündin Momo allem Anschein nach gut zu. Vor allem, wenn sie ihre verrückten fünf Minuten hat. Dann ist sie außer Rand und Band und ihre 13 Jahre sieht man ihr kaum mehr an. Was sie in diesen Momenten ausstrahlt, ist Freude pur und das, obwohl sie in früheren Jahren alles andere als Spaß hatte. Denn in ihrem Leben musste sie schon vieles durchstehen. Wie sich die Hunde-Seniorin nach einem Bad ausgelassen freut, zeigt Landtiere.de.

Dass sich die kleine Hündin so freuen kann, rührt gerade wegen ihrer Vorgeschichte, ihre neuen Besitzer und ihre Fangemeinde auf Instagram zutiefst. „Sie hat immer noch ihre ‚fünf Minuten‘“, schwärmen ihre Besitzer in der Bildunterschrift des Videobeitrags auf dem Instagram-Account „aboutmomoandfig“.