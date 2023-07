Dackelwelpe legt sich während der Gassirunde immer wieder hin – niedliche Aktion sorgt für besorgte Kommentare

Angewohnheit?

+ © Imago Gesunde Dackelwelpen lieben es, ihre Umwelt zu erkunden. Doch sie brauchen auch ausreichend Ruhephasen. © Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Juliane Gutmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mit Welpen kann man noch keine langen Spaziergänge machen. Sie ermüden schnell und haben auch oft mit Ängsten zu kämpfen. Ein Video könnte genau das zeigen – oder aber eine niedliche Angewohnheit.

Der Clip zeigt einen Dackelwelpen, der sich während einer Gassirunde plötzlich immer wieder hinlegt und nicht mehr weitergehen möchte. Dieses Verhalten sorgt für Spekulationen unter den Instagram-Usern, die sich über mögliche Gründe und eine eventuelle Krankheit des Hundes austauschen.

Manche vermuten ein gesundheitliches Problem hinter den plötzlichen Pausen des jungen Hundes. So schreibt etwa ein Instragram-Nutzer: „My puppy did this and it turned out to be a heart valve issue. Its called regurgitation. Meds for life.“ Zu Deutsch bedeutet das so viel wie: „Bei meinem Welpen war das der Fall, und es stellte sich heraus, dass es ein Herzklappenproblem war. Lebenslang Medikamente“. Mehr zum Thema erfahren Sie auch landtiere.de.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Juliane Gutmann sorgfältig überprüft.