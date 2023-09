Video zeigt Frau, die versucht, eine Katze zu stehlen – So können Sie Ihr Haustier schützen

Von: Ulrike Hanninger

Bei TikTok geht gerade ein Video viral, das den Diebstahlversuch einer Katze zeigt. Das können Besitzer zum Schutz ihres Haustiers unternehmen.

Auf ihrem TikTok-Account teilt @jdhdbrju5p3 ein Video, in dem zu sehen ist, wie eine Frau versucht, ihre Katze zu stehlen. Zum Glück kann diese aus eigener Kraft entkommen und die Angelegenheit endet glimpflich. Doch die Frage bleibt: Wie kann man sein Haustier erfolgreich gegen Diebstahl schützen?

TikTok-Video zeigt versuchten Diebstahl einer Katze

Gefilmt wurde der Vorfall vermutlich vom Haus aus. Man sieht eine Einfahrt und eine Frau, die die Katze der Userin unter dem dort geparkten Auto hervorlockt. Anfassen und hochheben lässt sie sich zunächst nicht. Doch im zweiten Anlauf gelingt es der Fremden, sie auf den Arm zu nehmen und zu ihrem Auto zu tragen. „Aber er ist ein guter Junge und weiß, dass man Fremden nicht vertraut“ heißt es im Video – denn die Katze, demnach ein Kater, lässt sich nicht einsperren. Er springt sofort wieder aus dem Auto heraus und läuft zurück zum Haus. Als die Frau erkennt, dass sie ihn nicht fangen kann, gibt sie auf und steigt in ihr Auto.

So können Sie Ihre Katze vor Diebstahl schützen

Vollständig vermeiden lässt sich ein Diebstahl bei Freigängern leider nicht. Nur Hauskatzen sind davor gefeit. Viel hängt auch am Charakter des Tiers, der durch bestimmte Faktoren beeinflusst wird. Also daran, ob es eher ein abenteuerlustiger Einzelgänger oder doch ein scheuer Stubenhocker ist. Auf der Seite cat-care.de informiert Tierhilfe Kassel e.V. über die Möglichkeiten, die Tierhalter dennoch haben, um ihre Katze zu schützen. Eine Tätowierung etwa gibt Auskunft über den Halter, kann mit den Jahren aber verblassen. Heutzutage wird Katzen daher häufiger ein Mikrochip implantiert, über den sich das Tier eindeutig identifizieren lässt. Man sollte im Rahmen der Vorsorge, zu der auch Impfungen gehören, aber regelmäßig kontrollieren lassen, ob der Chip auch wirklich noch funktioniert.

Von Halsbändern, gar mit klimpernden Marken, rät das Tierheim Lauterbach ab. Selbst wenn die Katze dadurch nicht irrtümlich für eine Streunerin ohne Zuhause gehalten werden kann. Das Geräusch würde das empfindliche Gehör von Katzen stören und durch das Band selbst bestehe ein sehr hohes Verletzungsrisiko. Deshalb sind auch GPS-Tracker schwierig – sie müssen ebenfalls am Halsband befestigt werden.

Am sichersten ist es, wenn Katzen draußen nach Möglichkeit nicht aus den Augen gelassen werden. Manche Tiere akzeptieren es auch, an der Leine geführt zu werden. Informationen über vermehrte Tierdiebstähle findet man online oder in der Zeitung, sodass man dann seine Aufmerksamkeit erhöhen kann.

Die Reaktionen der Community zeugen vor allem von Ungläubigkeit

Die User bei TikTok sind angesichts der Tat fassungslos und können nicht nachvollziehen, wie jemand so etwas tun kann. Manche vermuten, dass die Frau vielleicht einen Streuner ohne Zuhause retten wollte. Viele loben das Katzen-Verhalten. Traurigerweise haben einige auch Ähnliches erlebt und durch Diebstahl ihr Haustier verloren. Eine Auswahl an Kommentaren:

„Wow. Ich kann das kaum glauben. 😦 Was denken sich die Leute dabei?“

„Gute Katze!“ 🤗

„Meine wurde genau so geklaut. 🥹 Direkt vor der Tür. Ich hab sie nie wieder gesehen.“

„Glück gehabt.“ 😳

„Vielleicht dachte sie, sie wäre eine Streunerin?“