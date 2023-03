„Dachte, er hat ein Kostüm an“: Hund verzaubert mit seiner einzigartigen Fellfärbung

Von: Sina Lück

In einem TikTok-Video besticht ein Hund mit seiner einzigartigen Fellfärbung. Die Menschen im Netz sind verwirrt: Hat der Vierbeiner etwa ein Kostüm an?

Schwarz, Weiß, Braun oder gefleckt: Die Fellfarben bei Hunden sind so vielfältig wie die Anzahl der Rassen. Je nach Vierbeiner fällt die Zeichnung unterschiedlich aus. Und selbst bei einfarbigen Hunden gibt es unzählige Farbschläge. Verantwortlich dafür sind die Pigmente Eumelanin und Phäomelanin. Manchmal zaubert Mutter Natur jedoch ganz einzigartige Fellzeichnungen. Genau so ein Hingucker ist ein Hund auf TikTok, der scheinbar ein Kostüm anhat.

„Dachte, er hat ein Kostüm an“: Hund besticht mit einzigartiger Fellfärbung

Mit seiner außergewöhnlichen Fellfärbung begeistert der Hund die Menschen im Netz. Gleichzeitig sorgt der Vierbeiner aber auch für Verwirrung. „Trägt er ein einteiliges Kapuzen-Sweatshirt?“, lautet die Frage unter dem Video, das auf dem TikTok-Kanal funnyanimalsslove zu sehen ist und die Community bereits millionenfach geklickt hat.

Und tatsächlich: Von der Schnauze bis über die Augen ist das Fell des Hundes kreisförmig schwarz gefärbt. Danach geht es abrupt über in ein helles Braun, was das Fell des Vierbeiners wie eine Löwenmähne erscheinen lässt. Auf Höhe des Halses kommt schließlich der dritte Abschnitt hinzu: eine weiße Brust, die bis zu den gefleckten Beinen hinunterreicht.

„Dachte, er hat ein Kostüm an“: Menschen im Netz sind verblüfft

Die meisten Menschen haben so ein außergewöhnliches Haarkleid noch nie gesehen. Denn die Community ist beim Anblick des Hundes total verblüfft. Ein User staunt: „Ich dachte erst, er hat ein Kostüm an, bis ich es gecheckt hab.“ Vielen anderen geht es ähnlich. „Das ist ein schwarzer Labrador in einem Corgi-Kostüm“, scherzt einer von ihnen. In einem Punkt sind sich aber alle einig: Der Vierbeiner ist einzigartig – und es gibt keinen Grund, weshalb andere Hunde ihn „mobben“ dürften. Denn genau das behauptet der Hundebesitzer in dem Video.

„Dachte, er hat ein Kostüm an“: Video erzielt rund 4,2 Millionen Aufrufe

Auf dem TikTok-Kanal funnyanimalsslove ist der einzigartige Hund mit Abstand der erfolgreichste Clip. Rund 4,2 Millionen Aufrufe hat das Video bereits erzielt und mehr als 726.000 Likes bekommen. Hier eine Auswahl der rund 4.400 Kommentare:

