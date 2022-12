Katze droht aus 4. Stock zu stürzen – Mann stürmt sofort los

Retter in der Not: Özgür Anli sitzt mit einem Freund in einem Café und genießt seinen Tee. Dabei nimmt er etwas auf der anderen Straßenseite wahr – und erschrickt zutiefst.

Unbeschwert im Café sitzen, Freunde treffen, Menschen beobachten oder einfach nur gemütlich Zeitung lesen: Das hatte wohl auch Özgür Anli vor. Mitte November sitzt er in einem Café in der Türkei und trinkt gemeinsam mit einem Freund eine Tasse Tee. Doch dann nimmt er merkwürdige Bewegungen hoch oben auf der gegenüberliegenden Seite wahr. Unter dem Fenster des vierten Stockes zappelt etwas und droht hinabzustürzen.

Katze droht aus 4. Stock zu stürzen – Mann stürmt sofort los

Der Mann zögert nicht lange und springt sofort auf. Denn es ist eine Katze, die da so verzweifelt um ihr Leben kämpft. Und es ist nicht irgendeine, sondern die seiner Schwester. Latte klammert sich nur noch am Fenstersims fest, doch seine Situation scheint ausweglos. Özgür bemerkt dies und stellt sich in Position.

Katze droht aus 4. Stock zu stürzen – Mann fängt sie in seinen Armen auf

Gegenüber The Dodo sagt er: „Ich habe mich sofort unter das Fenster gestellt. Ich spürte, dass die Katze in diesem Moment fallen würde.“ Und er sollte Recht behalten. Als den Stubentiger seine Kräfte verlassen, stürzt er hinunter und für einen kurzen Augenblick erweckt es den Anschein, als würde er auf dem Boden aufkommen. Doch Özgür öffnet reflexartig seine Arme, breitet sie regelrecht aus und fängt somit den kleinen Tollpatsch. Die dramatische Situation wird von einer Überwachungskamera festgehalten.

Als Özgürs Schwester davon erfährt, ist sie den Tränen nahe und entsetzt darüber, dass ihr geliebtes Tier ausgerutscht und aus dem Fenster gestürzt ist. Gleichzeitig ist sie ihrem Bruder unendlich dankbar, dass er sie gerettet hat. „Er ist ein Held“, sagt sie. „Wir haben jetzt Maßnahmen ergriffen, damit so etwas nicht wieder passiert.“

Häufig wird so ein Fenstersturz schlichtweg unterschätzt. Auch wenn der Katze äußerlich nichts fehlen mag, kann sie sich durch den Aufprall innere Verletzungen zugezogen haben. Knochenbrüche oder Prellungen sind möglich. Die Katze kann auch unter einem Schock leiden. Deswegen ist es immer ratsam, nach einem Sturz, gleich aus welcher Höhe, einen Tierarzt seines Vertrauens zu kontaktieren.