„Deshalb sind Hunde unsere besten Freunde“: Familienhund beschützt kleinen Jungen vor Attacke

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein kleiner Junge spielt mit seinem Schäferhund im Vorgarten. Plötzlich taucht der Hund vom Nachbarn auf und will angreifen. Tank geht dazwischen und wird als Held gefeiert.

Völlig unbekümmert spielt ein 8-jähriger Junge mit seinem Schäferhund im Vorgarten eines ruhigen Wohnortes in Südflorida. Doch plötzlich ändert sich die friedliche Situation – die Stimmung kippt und droht zum Alptraum zu werden. Wie aus dem Nichts taucht der Hund des Nachbarn auf. Er hat sich vom Besitzer losgerissen und stürmt auf den kleinen Jungen zu. Schäferhund Tank reagiert blitzschnell. Seine Sinne sind geschärft. Im Bruchteil einer Sekunde wehrt er den Angriff ab. Wie er das macht, zeigt ein Video, das der Vater des Kindes vor kurzem auf TikTok veröffentlichte.

Schäferhund Tank (helles Fell), drängt den fremden Hund (schwarzes Fell) ab, sodass der Junge entkommen kann. © TikTok (flodaboy1)

Der Clip zeigt, wie der Nachbarshund auf den Jungen zustürmt. Tank ist zwar erst ein Jahr alt, aber sein Beschützerinstinkt läuft bereits auf vollen Touren. Er schiebt das Kind aus dem Weg und stellt sich schützend davor. Mit voller Kraft und lautem Gebell drängt er den aggressiven Angreifer ab. Das gibt dem Kind die Möglichkeit, zu entkommen. Weinend rennt es in Richtung Haus, direkt in die Arme seiner besorgten Mutter, die ihn schützend hochnimmt. Zudem eilt auch noch Tanks Kumpel, ein Pitbull, zu Hilfe, doch der Schäferhund hat alles im Griff und hält den Artgenossen so lange auf Abstand, bis der Nachbar zur Stelle ist und seinen Vierbeiner zurückpfeift.

„Deshalb sind Hunde unsere besten Freunde“: Tank wir im Netz als Held gefeiert

Trotz dieser dramatischen Situation ist am Ende „alles gut ausgegangen“ und die Familie ist überglücklich. „Unserem Sohn geht es gut und der andere Hund wurde von seinem Besitzer nach Hause gebracht“, sagt der Vater. Das Video verbreitet sich wie ein Lauffeuer und wird zum viralen Hit. Es erhält mehr als 20 Millionen Aufrufe und die User feiern Tank als Helden. So kommentieren sie:

„Schutz zu 100 %. Er war immer zwischen Feind und Familie“. 🥰

„Gebt diesem Schäferhund einen großen Hundeknochen, ein Steak oder irgendetwas. Er verdient ein besonderes Leckerchen. Guter Junge!“ 😍😍😍💯❤️

„Das ist ein toller Hund! Gott sei Dank wurde das Kind nicht verletzt, ein schrecklicher Moment für die Mutter“!

„Dein Schäferhund hat deinen kleinen Jungen von dem Hund weggestoßen und sich dann auf ihn gestürzt. So ein toller Schutz“!

„Unbezahlbarer Hund 🥰. Wie er immer nach dem Jungen schaut. Einfach wow“.

„Hunde sind so treue Tiere“.

„Deshalb sind Hunde unsere besten Freunde“.

„Tank ist genau das, was man sich bei einem Familienhund wünscht. Er hat nicht allzu aggressiv reagiert. Gerade genug, um den anderen Hund von seiner Familie fernzuhalten. Er hielt an, sobald das Kind und er in Sicherheit waren“.