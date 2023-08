„Das ist so lustig“ – ungewöhnlicher Hund besucht Paketboten in seinem Lieferwagen

Von: Sophie Kluß

Paketboten bekommen während ihrer Dienstfahrten viele Kuriositäten zu Gesicht – wie Erik, der seine Begegnung mit einem ungewöhnlichen Hund auf TikTok veröffentlicht hat.

Laut DPD legen deren Paketzusteller insgesamt „pro Tag bis zu 2,5 Millionen Kilometer zurück.“ Das bedeutet eine Vielzahl an Strecken und Möglichkeiten, um neue Bekanntschaften zu schließen. Neben vielen Menschen treffen die Fahrer dabei auch zahlreiche Tiere. Ein UPS-Fahrer schießt mit den Tieren auf seiner Route sogar Selfies.

So hatte auch Paketzusteller Erik aus Austin bei seiner Arbeit kürzlich ein Zusammentreffen der besonderen Art, wie er auf seinem TikTok-Kanal @erikdtrick mitteilt. Dazu schreibt der junge Mann: „Ich habe heute diesen seltsam aussehenden Hund auf meiner Route gesehen …“.

Paketbote Erik trifft „seltsam aussehenden Hund“

Bisher wollten mehr als 1,3 Millionen Menschen wissen, um welchen „seltsam aussehenden Hund“ es sich in dem Video wohl handeln mag. Zunächst scheint die Sachlage klar zu sein: Eine vermeintlich pelzige Fellnase trottet gemächlich um Eriks Lieferwagen herum. Seltsam ist nur, dass sich der braune Vierbeiner mit einem Glockenläuten ankündigt. „Hallo?“, fragt Erik erstaunt. Erst jetzt dreht der „seltsam aussehende Hund“ seinen Kopf in Richtung der Kamera. Doch sehen Sie selbst:

Als Erik erkennt, dass es sich bei dem Tier in Wahrheit um eine Ziege handelt, lacht er auf: „Was machst du da, Ziege?“, fragt er den Besucher. Offensichtlich nicht gerade schüchtern springt dieser auch schon in den Wagen, nimmt den Paketzusteller erst einmal genau unter die Lupe und holt sich im gleichen Zug eine Streicheleinheit ab. Die scheint der Ziege so gut zu gefallen, dass sie an Erik hochspringt und ihm den Arm ableckt – ganz so, als würde sie sich für die entgegengebrachte Freundlichkeit bedanken wollen.

„Das ist so lustig, was zum Teufel?“, lacht Erik. Lautes Hundegebell im Hintergrund scheint jedoch die Aufmerksamkeit der Ziege zu fordern und sie tritt den Rückzug an. Mit einem freundlichen „Tschüss, Ziege“, verabschiedet sich der TikTok-User von ihr.

Aufgrund des Halsbandes und der Leine, die am Hals des braunen Tieres angebracht sind, schließt der Amerikaner darauf, dass die Ziege wohl in der direkten Nähe von Menschen lebt, was auch ihre Zutraulichkeit erklären würde. In einem Folgevideo ist schließlich zu sehen, wie Erik die freundliche Ziege mithilfe der Leine zu ihrem Zuhause zurückführt, bevor er seine Route fortsetzt.

TikTok-User amüsieren sich köstlich:

In den Kommentaren vermutet einer der User, der selbst Ziegenbesitzer ist, dass die Ziege eine chronische Ausbrecherin sei: „Ich habe 46 Ziegen und diese Glocke bedeutet, dass sie die Problemziege ist.“ Ein anderer bekräftigt diese Annahme und schreibt: „Alles, was sie bei sich trägt, deutet darauf hin, dass sie dies nicht nur schon einmal getan hat, sondern dass sie (die Besitzer) alles tun, um sie wiederzufinden/einzufangen.“ Weiter amüsante Anmerkungen der Nutzer lesen Sie hier:

„Ziegen sind verdammt schlau, obwohl sie so aussehen, als hätten sie ihr ganzes Leben lang keinen einzigen Gedanken verschwendet.“

„Die Art und Weise, wie sie dich ansah, als wärst du derjenige, der fehl am Platz ist. 😂“

„Ich wünschte, ich hätte deine Route. 😭 Alles, was ich bekomme, ist ein feindseliger Truthahn, den die Einheimischen Steve nennen. Ich kann nicht einmal zu den Häusern liefern, ohne terrorisiert zu werden.“

„Sie sagte wirklich: ‚Oh, hallo. Bist du ein Freund?‘“