Verletzter Elefant kehrt nach 22 Jahren in seine Heimat zurück

Von: Yasina Hipp

Ein 29-jähriger Elefant kehrt nach Thailand zurück. Vor 22 Jahren wurde er an Sri Lanka verschenkt und dort mutmaßlich misshandelt.

Chiang Mai/Colombo – Umgeben von einem Team aus Elefantenpflegern und Tierärzten bewegt sich der 29-jährige Dickhäuter Muthu Raja behutsam auf seine Transportbox zu. Die Box selbst ist ein Konstrukt, das von seiner Größe an einen Schiffscontainer erinnert und mit einem Elefantenmotiv bemalt ist. Sie muss dem stolzen Gewicht von vier Tonnen standhalten und dem Elefanten gleichzeitig genügend Platz bieten, um sich darin zu bewegen. Auf seiner Reise sollte es ihm nämlich gut gehen.

Tierschützer werfen Sri Lanka Misshandlung des 29-jährigen Elefanten vor

Thailändische Behörden hatten Muthu Raja 2001 als Geschenk an Sri Lanka übergeben. 2022 verlangten sie ihn zurück, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, dass der Elefant in einem buddhistischen Kloster vernachlässigt und möglicherweise gefoltert wurde. Tierschützer der Organisation RARE („Rally for Animal Rights and Environment“) berichteten, er sei unter anderem bei Holzfällarbeiten eingesetzt worden, obwohl Elefanten in Sri Lanka als heilig gelten und gesetzlich geschützt sind. Der Elefant sei von Abszessen geplagt gewesen. Die sri-lankische Regierung brachte ihn zunächst in den Zoo von Colombo. Die thailändische Regierung bestand jedoch darauf, dass er in seine Heimar zurückkehrt, wie unter anderem AP berichtet.

Zurück in Thailand nach 22 Jahren: Der 29-jährige Elefant Muthu Raja. © imago

Der Premierminister von Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, äußerte im Juni vor dem thailändischen König sein Bedauern über die mutmaßliche Misshandlung des Elefanten. Inzwischen schickt Thailand nach Angaben des Umweltministers Varawut Silpa-archa keine seiner Elefanten mehr ins Ausland. All jene Tiere, die allerdings schon im Ausland sind, werden hinsichtlich ihres Gesundheitszustands untersucht.

Elefant Muthu Raja auf seinem Weg in die große Transportbox. © Chamila Karunarathne/EPA

Muthu Raja ist nach 22 Jahren wieder zurück in Thailand

Muthu Raja landete am Sonntag (2. Juli) in einer Frachtmaschine in Thailand. Der Dickhäuter, auch Pearly King oder Mighty Surin genannt, soll dort nun ärztlich versorgt und in einem nahegelegenen Naturreservat untergebracht werden, wie AFP berichtet. Der Flug allein kostete etwa 500.000 Euro, nach Angaben thailändischer Behörden.

RARE setzte sich für die Rettung von Muthu Raja ein. Auf Instagram veröffentlichte die Organisation Fotos von den letzten Stunden des Elefanten vor seiner Heimreise. Viele User danken RARE für den Einsatz: „Die unglaublichsten Nachrichten, die ich seit langem gesehen habe“, „Hoffentlich wird er dort bleiben, um das Leben zu leben, das er verdient“, „Danke, er verdient all die Liebe und Fürsorge“ und „Hut ab, ich weine Freudentränen“.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Yasina Hipp sorgfältig geprüft.