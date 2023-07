„Willst du das kommentieren?“ Zuckersüßes Interview mit kleinen Hunden verzückt Instagram-Nutzer

Von: Sophie Kluß

Welpe Riley im niedlichen Interview mit seiner Tagesmutter Bekk. © be.right.bekk/Instagram

In ihrem Alltag als Hundetherapeutin trainiert Instagram-Userin Bekk Welpen oder betreut sie als Tagesmutter. Nebenbei führt sie mit ihnen Interviews. Das niedliche Ergebnis sehen Sie hier.

Hundetrainerin Bekk aus Boston liebt Haustiere in allen Formen und Größen. Diese Leidenschaft hat sie zu ihrem Beruf gemacht. In der Welpenschule trainiert sie mit dem Hundenachwuchs mittels Sozialisierung gutes Benehmen und bereitet sie optimal auf ihr Leben unter Menschen vor. Unter dem Namen „Peli Roja‘s Pets“ betreut die langjährige Tiermama außerdem Haustiere, deren Besitzer nicht zu Hause sein können. Gemeinsam wird spazieren gegangen oder zusammen gespielt und gekuschelt.

Zusätzlich bietet die Tierpflegerin ihren Kunden einen netten Service an, wie sie auf ihrer Homepage schreibt: „Ich bin gerne bereit, Sie so oft wie möglich mit Fotos und Texten über Ihr Tier zu informieren. Ich mache auch gerne Inhalte in den sozialen Medien, die sich um die Tiere drehen, mit denen ich arbeite, also schauen Sie doch mal rein, wenn Sie ein vertrautes pelziges Gesicht sehen!“ Welche lustige Beschäftigung sie den Hunden ihrer Kunden bietet, lesen Sie auf Landtiere.de.