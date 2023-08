Wie ein Katzenbesitzer seine taube Katze liebevoll weckt – sie zeigt so viel Zuneigung

Von: Sophie Kluß

Instagram-Nutzer Süha weckt seine taube Katze mit einem liebevollen Trick. © ohcaptainmycaptaiin/Instagram

Das Wecken einer tauben Katze kann eine Herausforderung sein. Ein türkischer Katzenbesitzer teilt seinen cleveren Trick, um seine Samtpfote aufzuwecken, in einem viralen Instagram-Video. Lesen Sie hier mehr.

Süha, ein Instagram-User (@ohcaptainmycaptaiin) aus der Türkei, ist der Menschenpapa einer weißen, gehörlosen Katze. Um sie sanft aus ihrem Schlaf zu wecken, wendet er eine besonders liebevolle Methode an. Anstatt zu schnippen – was ohnehin nicht funktioniert, wie er in seinem viralen Instagram-Video ebenfalls zeigt – hat er sich eine durchaus effektive Methode angeeignet. Und genau die haben sich schon jetzt über fünf Millionen User angesehen. Über eine Katze, die ihrem gehörlosen Frauchen das Gehör ersetzt und dafür einen Preis bekommen hat, lesen Sie hier.

Eine taube Katze wecken? Wie das funktionieren kann

Fast eine Million Menschen haben den einfühlsamen Instagram-Clip außerdem mit einem Herz markiert – und das Video ist in der Tat zu herzig, um nicht mit einem Like darauf zu reagieren. Doch wie stellt Süha es an, seine Mieze ohne ein akustisches Signal zu wecken? Lesen Sie auf Landtiere.de, wie es dem Katzenpapa trotzdem gelingt, seine Katze aufzuwecken.