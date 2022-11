Ungebetener Gast in Weinheimer Supermarkt – Spinne in Bananenkiste

Von: Teresa Knoll

Teilen

Die Tierrettung wird nach Weinheim in einen Edeka gerufen: In einer Kiste sitzt eine Webspinne. Lesen Sie hier, wie groß diese Achtbeiner mitunter werden können:

Mehr zum Thema Gruseliger Fund bei Edeka in Weinheim – Spinne sitzt in Bananenkiste

Aufregung am Montagvormittag in einem Edeka-Markt in der Bergstraße in Weinheim (Baden-Württemberg). Nach Informationen von LUDWIGSHAFEN24 wird zwischen Bananen eine Riesenkrabbenspinne gefunden. Da die Art bei uns oft in Bananenkisten auftaucht, wird sie auch Bananenspinne genannt. Die Tierrettung Rhein-Neckar erlöst die Supermarkt-Belegschaft von dem Achtbeiner.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wohin die Spinne gebracht wird und wie groß manche Arten werden können.

Riesenkrabbenspinnen sind in der Regel für den Menschen weitestgehend ungefährlich, der Biss kann allerdings Symptome wie Kopf- und Muskelschmerzen sowie Erkältungsgefühle auslösen. Bei Riesenkrabbenspinnen handelt es sich je nach Art um mittel- bis sehr große Echte Webspinnen. (resa)