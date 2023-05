Hund tröstet Frauchen: TikTok-Video zeigt den herzzerreißenden Abschied

Traurige Gewissheit

Von dem geliebten Hund Abschied zu nehmen, fällt allen Besitzern besonders schwer. Doch was dieser schwarze Vierbeiner für sein Frauchen tut, bricht auch die Herzen der TikTok-User.

Wenn der Zeitpunkt gekommen ist und die letzte Entscheidung zum Wohl des Hundes gefällt ist, bricht für die meisten Hundebesitzer eine Welt zusammen. TikTok-Userin Maeva alias @maeva.so hat auf ihrem Kanal ein herzzerreißendes Video dazu veröffentlicht: Zu sehen ist sie gemeinsam mit ihrem Vierbeiner, der auf einem Behandlungstisch beim Tierarzt zu liegen scheint und für seine letzten Minuten in eine warme Decke gebettet wurde. Im Tierärztlichen Zentrum DMV im kanadischen Quebec wird das fellige Haustier von seinem Leiden erlöst.

Mit den Armen um ihn geschlungen, muss sein Frauchen Abschied von ihm nehmen. Der Schmerz scheint unendlich zu sein, denn dicke Tränen kullern ihr über die Wangen, während sie der Fellnase liebevoll über das Köpfchen streichelt. Was das Herz der Zuschauer am meisten berührt, ist die Art, wie der kleine Hund seine Herzensperson ein letztes Mal tröstet: Ganz zart leckt er ihr die Tränen vom Gesicht – was die tragische Situation schier unerträglich erscheinen lässt.

Hund tröstet Frauchen: User leiden mit der Besitzerin mit

Zum bekannten Song „All I Want“ von Kodaline würdigt @maeva.so ihren geliebten Hund mit einem letzten gemeinsamen Video. 4,5 Millionen User, die sich das Video bisher angeschaut haben, leiden zusammen mit der traurigen Besitzerin.

Als du dich zum letzten Mal verabschiedet hast starb ich innerlich ein wenig Ich lag die ganze Nacht in Tränen im Bett Allein ohne dich an meiner Seite

In einem weiteren Video auf ihrem Account zeigt @maeva.so einen Rückblick auf die letzten gemeinsamen Momente mit ihrem geliebten Schatz, der schon alt und erschöpft aussieht. Sie verabschiedet sich mit den Worten: „Es schmerzt so sehr 💔 #ripbestfriend (Ruhe in Frieden, bester Freund)“:

Hund tröstet Frauchen: Auf Symptome achten

Viele Hundebesitzer sind sich unsicher, worauf es ankommt, wenn der Hund seinen Lebensabend erreicht hat und die Momente des Leids die schönen Momente überwiegen. Worauf Sie achten sollten, haben wir deshalb hier für Sie zusammengefasst:

Hund einschläfern – wann wird es Zeit für den Abschied? Es entscheidet zwar der Mensch, wann der beste Zeitpunkt zum Abschiednehmen gekommen ist, die Entscheidung sollte jedoch allein zum Wohl des Hundes getroffen werden – unabhängig von jeglichen persönlichen Gefühlen und Bedürfnissen. Diese Entscheidung fällt schwer: Sich von der Last eines alten oder kranken Hundes zu befreien ist einerseits nicht Grund genug, auf der anderen Seite möchte man dem geliebten Tier unnötige Schmerzen und Leid ersparen. Es liegt beim Besitzer, zu entscheiden, ob der eigene Vierbeiner noch Freude am Leben hat. Ein häufiger Indikator für Leid ist jedoch, wenn der Hund aufhört zu fressen oder es nicht mehr kann. Achten Sie außerdem auf das, was Ihr Hund Ihnen mitteilen möchte. Im Zweifel gibt Ihnen der Tierarzt den entscheidenden Rat und kann die schwere Entscheidung ein wenig erleichtern.

Unter den Kommentaren finden sich zahlreiche User, die den Moment nachvollziehen können, weil sie bereits selbst Abschied von einem Haustier nehmen mussten oder wissen, dass der Augenblick der Entscheidung in der Zukunft noch bevorsteht:

„Vor dem Tag habe ich unendlich Angst 🥺“

„Wie er sie noch tröstet …“

„So sorry. Ein ganz großes Stück stirbt im Herzen mit. Ich kenne es. Komm gut über die Regenbrücke kleine Maus 😢“

„Lebe wohl kleiner Engel 🥺“

„Hab ich auch grade hinter mir 😭 mein Beileid, ich weiß wie sehr das weh tut 😔“

„Gute Reise kleiner Engel, mein herzliches Beileid 🥺🥺🥺💐“

„Ich wünsche dir sehr viel Kraft 🫶🏼“

„Ich wünschte so sehr ich hätte die Chance gehabt auf wieder sehen zu sagen 😔“

Die letzten gemeinsamen Momente mit dem geliebten Tier sind für Haustierbesitzer niemals leicht – das Teilen in den sozialen Netzwerken erleichtert vielen jedoch den großen Schmerz. Im Austausch mit anderen Tierfreunden finden sie Trost und Halt und können so ihre Schätze mit Videos von emotionalen Erinnerungen im Gedächtnis behalten.

