„Mein Kind ist so neidisch“: Bär erwacht aus Winterschlaf und hat direkt Spaß

Von: Sandra Barbara Furtner

Ein Schwarzbär erwacht aus dem Winterschlaf. Das Erste, an das er denkt: „Ich will spielen“. Das tut er auch in einem Garten einer Familie im US-Bundesstaat New York. So herzig, dass selbst die Kinder neidisch werden.

Die junge Frau Anna Cory-Watson lebt mit ihrer Familie im US-Bundesstaat New York und arbeitet von zu Hause aus. Als sie zufällig aus ihrem Fenster sieht, kann sie ihren Augen kaum trauen. Da vergnügt sich doch glatt ein Schwarzbär mitten ihn ihrem kleinen Familien-Garten und schnappt sich das Spielzeug ihrer beiden Kinder.

„Mein Kind ist so neidisch“: Bär erwacht aus Winterschlaf und vergnügt sich im Garten

Zuerst spielt der Bär ein wenig mit dem Fußball, dann ringt er mit dem Gartenschlauch um die Wette, schnappt sich einen Besen, um dann letztendlich auf dem Trampolin zu landen. Als Anna bemerkt, wie niedlich der Bär die Spielsachen erkundet und dabei registriert, dass auch wilde Tiere einfach nur mal Spaß haben wollen, zückt sie ihr Smartphone und versucht das witzige Treiben festzuhalten.

„Mein Kind ist so neidisch“: Bär entdeckt das Trampolin für sich

Die junge Frau teilt das Video auf Facebook und schreibt begeistert: „Die Bären sind aus dem Winterschlaf aufgewacht und bereit zum Spielen, wie es scheint! Ich bin von Fenster zu Fenster gerannt, um davon verschiedene Videos zu machen.“ Das muntere Treiben ging tatsächlich ein paar Stunden. Dann zog der Bär ohne Aufsehens einfach weiter. Dass er zurückkommt, glaubt sie jedoch nicht: „Ich glaube nicht, dass er wieder kommt. Er hat keine Nahrung bei uns gefunden“. Denn dies ist oft auch die Hauptmotivation von wilden Tieren, wenn sie Menschen sehr nahekommen. Bei einer Sichtung, ganz gleich ob Wolf, Bär oder Reh, sollte man sich am besten ruhig verhalten und sich langsam entfernen.

Doch zu guter Letzt freute sich nicht nur der Schwarzbär über die kleine Abwechslung. Auch Cory-Watson hatte ihren Spaß. So kommentiert sie: „Es war wirklich ein lustiger Tag“. Nur ihr Sohn konnte an diesem Nachmittag nicht raus in den Garten, um zu spielen. Denn der hätte vermutlich am liebsten mit dem Bären gekuschelt. Die User im Netz stimmen ihr zu und kommentieren:

„Ist das tatsächlich in eurem Garten passiert? Er ist so wunderschön, aber ich bin auch ein bisschen erschrocken. Vor allem hoffe ich, dass niemand versucht, ihn zu verletzen!“ 🥰🥰🥰

Anna antwortet: „Ich habe die gleichen Gedanken! Außerdem hatte er weder vor mir noch vor Greg Angst, und das macht mich ein wenig nervös. Vor allem bei impulsiven Siebenjährigen, die dem Bären eine Umarmung geben wollen“.

„Oh, wow, wie fantastisch“.

„Oh, ich bin begeistert. Meine Kinder wären so eifersüchtig“. 🥰🥰🥰

Anna antwortet: „Auch eines meiner beiden Kinder war so neidisch“.

„Oh Wahnsinn. Jetzt sind die Muppets in meinem Kopf. Danke!“