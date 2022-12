Schwangere Frau hilft trächtiger Katze – beide entbinden am selben Tag

Von: Sandra Barbara Furtner

Die hochschwangere Lauren findet eine verletzte und trächtige Katze auf einem Parkplatz. Ihr ist klar: Die Samtpfote benötigt ihre Hilfe.

Die junge Lauren ist schwanger und der Geburtstermin nur noch wenige Wochen entfernt. Als sie eines Tages für Besorgungen unterwegs ist, entdeckt sie per Zufall eine Katze auf einem Parkplatz. Da sie seit Jahren im Tierschutz tätig ist, wird sie neugierig und nähert sich vorsichtig der weißen Schönheit. Dabei stellt sie erschrocken fest, dass das Tier verletzt und zu ihrer großen Überraschung auch noch trächtig ist. Lauren kann nicht anders und muss einfach helfen.

Lauren und Katze Dove bringen am selben Tag Baby und Kitten auf die Welt. © Instagram (mama.maners)

Mit der Katze im Gepäck fährt sie zu einem Tierarzt. Sollte sie einen Mikrochip tragen, kann ihn dieser auslesen und mögliche Besitzer somit gefunden werden. Außerdem müssen ihre Wunden versorgt werden. In der Praxis angekommen, wird sie gründlich untersucht. Doch ein Besitzer lässt sich nicht ermitteln. Die schwangere Katze ist quasi heimatlos. Nicht die beste Voraussetzung in dieser Situation. Lauren entscheidet sich, die Katze mit nach Hause zu nehmen, um ihr Futter und all die Pflege und Zuneigung zu geben, die sie jetzt braucht. Sie gibt ihr den Namen Dove und kümmert sich rührend um sie.

Auf Instagram veröffentlicht sie ihre zauberhafte Geschichte und fragt schmunzelnd: „Will jemand raten, wer zuerst entbindet?“. Auch wenn der Post schon etwas älter ist, taucht er jetzt in den sozialen Medien so richtig auf.

Schwangere Frau hilft trächtiger Katze – und erhält eine zuckersüße Überraschung

Dann passiert das Unglaubliche: Als bei Lauren die Wehen einsetzen und sie ihre Tochter Kylie auf die Welt bringt, erblicken auch sechs niedliche Katzenbabys das Licht der Welt. Dove wurde also am selben Tag Mama wie ihre menschliche Retterin. Was für ein zuckersüßer Zufall.

Lauren freute sich sehr darüber und kümmerte sich weiterhin um Mutter und Kitten. Doch Lauren kann leider nicht alle von ihnen behalten. Also suchte sie, als diese alt und stark genug sind, ein neues Zuhause für sie. Dort werden sie nun genauso liebevoll umsorgt, wie bei ihr.