Sterbender Hund darf vor seinem Tod einen Schokoriegel essen und genießt es

Von: Sina Lück

Teilen

Hund Teddy hat nicht mehr lange zu leben. Bevor er endgültig geht, hat sein Frauchen aber noch einen besonderen Leckerbissen für ihn: einen Schokoriegel, den er sichtlich genießt.

Jeder Hundebesitzer weiß: Schokolade ist für Hunde absolut tabu – normalerweise. Denn es gibt besondere Ausnahmen, bei denen es keine Rolle mehr spielt, ob etwas gesundheitsschädlich ist oder nicht. So wie in Teddys Fall. Der Mops ist todkrank und hat nicht mehr lange zu leben. Vor seinem Tod möchte Frauchen ihm noch einen süßen Leckerbissen gönnen.

Hundebesitzerin muss Abschied nehmen und teilt emotionales Video

Abschied von einem Haustier zu nehmen, ist nie leicht. „Heute vor genau fünf Monaten“, schreibt die Hundebesitzerin in dem Video, das sie auf ihrem TikTok-Kanal teddysdogs teilt. In dem Clip ist ihr Hund Teddy zu sehen, der auf einem Kissen liegt, eingehüllt in eine Decke. Der traurige Hintergrund: Nur noch wenige Stunden, dann muss sie ihren geliebten Hund einschläfern lassen.

Doch vorher gibt es für den Mops eine besondere, letzte Mahlzeit. „Teddy hatte die Erlaubnis seines Tierarztes, einen Mars-Riegel zu essen, bevor ich ihn in dieser Nacht mitnahm, und das hat er auch getan“, erinnert sich die Besitzerin an den emotionalen Moment, in dem der Hund die Schokolade genüsslich aus ihrer Hand frisst.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Keine Schokolade für Hunde – Kakaogehalt wirkt giftig

Im Normalfall sollten Hunde allerdings keine Schokolade zu fressen bekommen. Denn die Süßigkeit kann schnell gefährlich werden. Dabei gilt: Je höher der Kakaoanteil in der Schokolade, desto giftiger ist sie für Hunde. Die Vergiftungssymptome gehen von Erbrechen und Hecheln über Zittern und Krämpfe bis hin zur Bewusstlosigkeit. Als eine potenzielle Gefahr für Hunde gelten außerdem noch einige andere Lebensmittel und Pflanzen.

Welcher Hund passt zu mir? Zehn Hunderassen, die gerne mit Ihnen kuscheln Fotostrecke ansehen

Sterbender Hund rührt Menschen im Netz – und bekommt 3,7 Millionen Aufrufe

Auf das Video ihres todkranken Hundes bekommt die Besitzerin jede Menge Reaktionen. Viele User erzählen sogar von ihren eigenen Vierbeinern, die vor ihrem Tod eine besondere Mahlzeit bekommen haben. Mittlerweile hat das Video 3,7 Millionen Aufrufe und mehr als 276.000 Likes erhalten. Hier eine Auswahl der zahlreichen Kommentare:

„Ich weine. 😭“

„Mein Tierarzt hatte Schokoladenküsse in einem Glas. Er sagte, kein Hund sollte gehen, ohne Schokolade zu probieren. 🥺“

„Er sah aus, als wäre er der bravste Junge gewesen. Dein Verlust tut mir sehr leid.“

„Das letzte Essen meines Jungen war ein Kitkat. Ich saß da, hielt ihn im Arm, während er es aß, und flüsterte ihm zu, dass er ein guter Junge sei.“

„Meiner hat einen Burger bekommen 🍔, seinen Lieblingsburger. Mein Beileid für deinen Verlust. Es ist jetzt neun Monate her und ich weine immer noch. 🥺“

„Das tut mir sehr leid. Sieht aus, als hätte er den Mars-Riegel genossen. Beim Tierarzt durfte mein süßes Mädchen vor dem Einschlafen noch Schokokekse essen. 😫“

„Meiner hatte ein Ribeye und einen Oreo-Milchshake. Ich weine beim Tippen dieses Textes und es ist sechs Jahre her. 🥺“

„Ich sende dir Liebe. 💚“