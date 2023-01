„Das ist verdammt gefährlich“: Mann ringt mit einem Wildschwein in Bahnunterführung

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Ein junger Mann lieferte sich in Barsinghausen, in der Nähe von Hannover, ein Duell mit einem aufgescheuchten Wildschwein. Ein Video zeigt, was vor sich ging.

Vergangenes Wochenende machte eine Rotte von Wildschweinen die niedersächsische Stadt Barsinghausen unsicher. Vermutlich wurde das Muttertier mit ihrem Nachwuchs im Wald aufgescheucht, sodass sie panisch die Flucht in Richtung Stadt ergriffen, um sich irgendwo zu verstecken. Dort irrten sie orientierungslos umher und gelangten in verschiedene Gärten. Doch ein Jungtier wurde wohl von der Gruppe getrennt, verfranzte sich und landete in der Unterführung der S-Bahnhaltestelle. Hier wurde es von einem 27-jährigen Mann gestellt und festgehalten.

„Das ist verdammt gefährlich“: Mann ringt mit einem Wildschwein in Bahnunterführung

Dies zeigt ein kurioses Video auf TikTok. Innerhalb kürzester Zeit erhielt es mehr als 211.000 Likes. Einige Passanten sind besorgt und bitten den Mann, das verängstigte Tier loszulassen. Doch er hält es weiter fest. Das allerdings sollte man tunlichst sein lassen, sagt Barsinghausens Hegeringleiter Wolfram Klöber gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Wenn die Tiere unter Stress geraten und jemand zwischen ein Muttertier und Frischlinge kommt, kann es sehr gefährlich werden.“

„Das ist verdammt gefährlich“: Bei einer Sichtung Ruhe bewahren und Polizei alamieren

Auch der Stadtjäger Heinz Pyka ist von der Aktion alles andere als begeistert. Von RND wird er zitiert: „So viel Dummheit kann es gar nicht geben, sich mit einem Wildschwein anzulegen.“ Die Behörden raten vielmehr dazu, wer Wildschweine sieht, soll umgehend die Polizei verständigen. Gut ist auch, wenn man weiß, wie man sich bei einer Sichtung von Wildschweinen richtig verhält. Der junge Mann aus dem Video hatte wohl mehr Glück als Verstand. Laut der Experten handelt es sich hierbei um kein ausgewachsenes Schwein. Zudem versucht es eher zu fliehen, als anzugreifen. Nach Angaben der Polizei hat die Rotte am Abend die Stadt wieder verlassen und den Weg zurück in den Wald gefunden.

In den zahlreichen Kommentaren wird heftig diskutiert, warum der Mann nicht losgelassen hat. Auch von Tollwut ist die Rede. Doch dies verneint Heinz Pyka. Gegenüber RTL sagt er: „Dass Tollwut im Spiel war, ist absoluter Quatsch. Deutschland ist tollwutfrei, seit Jahren weiß ich von keinem einzigen Fall und wenn es wirklich so wäre, hätte auch das Veterinäramt sofort Alarm geschlagen“. Andere Follower sagen folgendes dazu:

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

„Ihr habt Glück das, dass noch ein Überläufer war, so eine ausgewachsene Bache kann Menschen schwer verletzen“.

„Das war aber noch ein Mini. Mit einem großen wäre es Rodeo gewesen“. 😅

„Das ist verdammt gefährlich“. 😳😳

„Will gar nicht wissen, wie krass Angst das hatte.“

„Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie gefährlich ein Wildschwein eigentlich sein kann.“

„Wenn er es loslässt, ist es vorbei. Dann rennt er auf die Gleise oder greift die Leute an.“

„Der hat Essen gefangen in einer Großstadt“. 😂

„Der sagt einfach, ‚lass ihn los‘.“ 😂😂