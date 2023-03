Welpe will nicht im Regen Gassi gehen – „Bluthunde sind so dramatisch“

Von: Sina Lück

Als ein Besitzer mit seinem Welpen Gassi gehen will, kommt er nicht weit. Hat der junge Bluthund etwa Angst vor dem Regen, der auf die Erde prasselt?

Bluthunde, im englischen Sprachraum besser als Bloodhounds bekannt, gehören zu den ältesten Jagdrassen, die ihren Ursprung in Belgien haben. Charakteristisch für die Vierbeiner sind starke Falten an den Seiten des Kopfes und der Stirn. Zusammen mit den hängenden Lefzen und dem Scherengebiss, bei dem die oberen Schneidezähne über die des Unterkiefers hinausragen, entsteht der vermeintlich traurige Gesichtsausdruck.

Ihr feiner Geruchssinn macht sie zu hervorragenden Spürhunden, die blutendes Wild über eine große Entfernung wittern können. So lautet nur eine von mehreren Theorien, weshalb es zu dem Namen „Bluthund“ kam. Von seiner ursprünglichen Aufgabe als Laufhund, der bei Wind und Wetter durch die Wälder streift, scheint ein Welpe allerdings nichts mitbekommen zu haben. In einem Video weigert er sich standhaft, im Regen Gassi zu gehen. Die Reaktion der Fellnase amüsiert die Menschen im Netz.

Welpe will nicht im Regen Gassi gehen – „Bluthunde sind so dramatisch“

„Großer Mann hat Angst vor Regen.“ Mit diesen Worten postet ein Besitzer auf dem TikTok-Kanal scottypnahmsayin ein Video von seinem Welpen Salem. Darin sitzt der Bluthund unter einer Holztreppe und jault lautstark. Grund für seinen Sitzstreik sind offenbar die dicken Tropfen, die vom Himmel fallen. Denn die alte 5-Minuten-Regel bei Welpen ist laut einem Tierarzt längst überholt. Offenbar hat der Vierbeiner einfach keine Lust, bei diesem „Schietwetter“ spazieren zu gehen. Oder hat er wirklich Angst vor dem Regen?

Dass viele Hunde Angst vor Gewitter haben, ist allgemein bekannt. Durch ihr feines Gehör nehmen sie ein bevorstehendes Unwetter schneller wahr als Menschen. Außerdem sind sie in der Lage, Luftdruckveränderungen zu spüren. Sehr ängstliche Hunde können aber auch schon Angst vor einem einfachen Regenschauer haben oder mögen es gar nicht, nass zu werden.

Welpe will nicht im Regen Gassi gehen – Hunde langsam an neue Situationen gewöhnen

Das Alter und die bisherigen Erfahrungen von Hunden spielen ebenfalls eine Rolle. Junge Vierbeiner kommen womöglich zum ersten Mal in die Situation und sollten daher beim Hundetraining langsam an neue Umwelteinflüsse gewöhnt werden. „Armer Welpe, gib ihm Zeit. Alles ist so neu. Leckereien und Kuscheln“, lautet der Tipp eines Users, wie der Besitzer den Hund an die neue Situation heranführen könnte. Von seinem anfänglichen Schock hat sich Salem aber mittlerweile wieder erholt. In weiteren Videos spielt der Hund ausgelassen in der warmen Wohnung herum oder schmust mit seinem Besitzer.

Welpe will nicht im Regen Gassi gehen – Menschen im Netz berichten von ihren Hunden

Mehr als zwei Millionen Aufrufe und rund 369.000 Likes sprechen für sich: Das Video kommt bei den Menschen im Netz so gut an, das es innerhalb kurzer Zeit viral geht. Viele User berichten von ihren eigenen Hunden, die ebenfalls nicht im Regen Gassi gehen wollen. Ein Großteil der TikTok-Community amüsiert sich außerdem köstlich über die Reaktion des süßen Welpen. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Bluthunde sind so dramatisch, ich liebe es.“

„Ich schwöre, Jagdhunde tun so, als würden sie im Regen schmelzen. 😂“

„Er bittet um eine warme Decke und einige Leckereien für diese harten Bedingungen, danke.“

„Er ertrinkt eindeutig und du nimmst nur auf. Die Nerven 😂🥰“

„Mein Hund ist fünf Jahre alt. Beim Geräusch von Regen oder Donner während sie drinnen ist, fängt sie an zu zittern und versteckt sich irgendwo, wo es gemütlich ist.“

„Das wäre mein alter Hund Jack. Er würde einfach im Regen versteinern und ich müsste seinen 60-Pfund-Körper hineintragen. 😂“

„Mein Hund hasst den Regen und das nasse Gras.“

„Er ist nicht für die Nässe gemacht. 😂“