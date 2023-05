„Er ist nachtragend“: Kater mag den neuen Look seines Herrchens nicht

Von: Sophie Kluß

Teilen

Das Klischee, dass Katzen stur und eigensinnig sind, hält sich hartnäckig. Dass sie aber auch noch oberflächlich und eingebildet sein können, zeigt ein lustiges TikTok-Video.

„Wenn Papa sich den Bart rasiert, ohne sich vorher mit dem Kleinen abzusprechen …“: So betitelt TikTok-Userin Laura (@lauratheexplora__) ihr Video, das mit aktuell fast fünf Millionen Klicks ein viraler Hit auf TikTok geworden ist. Darin sieht man die eindeutige Reaktion von Kater Ferris auf ein Umstyling seines Herrchens.

Aus gesundheitlichen Gründen hatte Herrchen Jordan Ousley nicht nur seinen langen Bart abrasiert, sondern auch sein dichtes lockiges Haar kurzgeschnitten – und damit seinem geliebten Kater einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Denn wie auf einer älteren Videoaufnahme zu sehen ist, liebte Ferris es, mit dem zotteligen Vollbart von Herrchen Jordan zu schmusen und sich innig daran zu reiben. An Jordans neuem, bartlosen Erscheinungsbild hingegen zeigte Ferris nicht das geringste Interesse, wie Newsweek berichtete: Eingeschnappt blickt er zur Seite, als Jordan ihn liebevoll auf dem Arm hält. Die abwehrende Haltung seiner Pfote scheint sagen zu wollen, dass er im Moment nicht wirklich etwas mit dem Mann anfangen kann, der ihn da gerade trägt.

Auf eine kuschelige Annäherung seines Besitzers reagiert der orangefarbene Ferris zwar kurz, bemerkt dann jedoch, dass er ja eigentlich beleidigt sein wollte angesichts der Tatsache, dass der Kahlschlag nicht mit ihm abgesprochen worden war.

Unter dem Titel „Petition für die Wiedereinführung des Bartes“ postete Ferris Besitzerin Laura das niedliche Video, das bisher knapp 850.000 Likes bekommen hat.

Kater mag neuen Look seines Herrchens nicht: Umstyling aus gesundheitlichen Gründen

Im Gespräch mit dem US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Newsweek hatte Ferris Frauchen und Jordans Ehefrau Laura über die dramatischen Hintergründe des Videos berichtet.

Weil er eine gesundheitlich schwierige Zeit durchmachte, hatte ihr Ehemann sich nicht um Bart oder Frisur gekümmert, erzählte sie dem Magazin: „Letztes Jahr wurde bei Jordan eine sehr seltene Autoimmunerkrankung diagnostiziert, durch die er etwa 45 Pfund (ca. 20 Kilogramm) verlor.“ Seines Aussehens sei sich der Katzenpapa nicht bewusst gewesen, weshalb er auch seinen Bart nicht rasierte: „Während dieser Zeit gewöhnte sich unser Kater an seinen langen Bart und liebte es, sein Gesicht darin zu reiben.“

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Doch mit der Therapie kehrte auch das Selbstbewusstsein zurück, sodass Jordan etwas an seiner Optik verändern wollte: „Seit Beginn der Behandlung konnte er wieder an Gewicht zulegen und fühlte sich sicher genug, um sich wieder zu rasieren. Aber unser Kater war von dieser Entscheidung nicht begeistert“, erzählte Laura.

Der aussagekräftige Song „As It Was“ von Harry Styles passt perfekt zum Inhalt des Videos, wie eine Userin in den Kommentaren anmerkt: „Ich weiß nicht, ob ich dieses Lied jemals in einer passenderen Situation gehört habe 🤣.“

Warum lassen wir es nicht dabei bewenden? Es gibt nichts zu sagen (…) Scheint, dass du nicht ersetzt werden kannst (…) In dieser Welt gibt es nur uns Du weißt, es ist nicht dasselbe wie früher In dieser Welt gibt’s nur uns Du weißt, es ist nicht dasselbe, wie es war Wie es war, wie es war Du weißt, es ist nicht dasselbe (…) Ich will nicht darüber reden, wie es war (…) Ich will nicht darüber reden, (…) Wie es war Du weißt, es ist nicht dasselbe, wie es war Wie es war, wie es war

Wie Katzen den Menschen ihre Liebe beweisen

Wussten Sie … … dass es der ultimative Liebesbeweis einer Katze ist, wenn sie sich an ihre Besitzer schmiegt, ihren Kopf an ihnen reibt oder mit ihnen kuschelt? Der enge Körperkontakt dient dazu, ihren Duft auf ihren Lieblingsmenschen zu verteilen. Das soll heißen: „Mein Mensch gehört mir und das darf die ganze (Katzen-)Welt wissen.“ Wie Sie Ihrer Katze ebenfalls Ihre Liebe zeigen können, lesen Sie hier.

Die eindeutige Reaktion von Kater Ferris auf Herrchen Jordans neuen Look sorgt für belustigte Kommentare auf TikTok:

„So etwas tun nur orangefarbene Katzen, sie sind so rachsüchtig 😂.“

„Papa hätte vorher fragen sollen. So sind die Regeln.“

„Die kalte Schulter. 😂“

„Es ist, als würde er sagen: ‚Ich werde dich nicht einmal ansehen.‘“

„Er ist der Chef. 🤣🤣🤣🫣“

Hauskatzen: Welche zehn Rassen am beliebtesten sind Fotostrecke ansehen

Besonders lange scheint der Schmuse-Streik nicht angedauert zu haben, denn in nachfolgenden Videos ist zu sehen, wie Kater Ferris wieder mit seinem Herrchen kuschelt. Damit zeigt die Samtpfote außerdem, dass Katzen ganz und gar nicht oberflächlich sind: Egal, wie bärtig oder krank sein Besitzer auch sein mag – Ferris liebt ihn mit Haut und Haar (oder auch ohne Haar), in Gesundheit und Krankheit einfach über alles.