TikTok-Community flippt aus: Kater pinkelt neuem Freund der Ex in Schuhe

Eine Katze schläft auf einem Gartentisch. (Symbolfoto) © Martin Gerten/dpa

Eine ziemlich krasse Rache-Aktion hat wohl der Kater eines verlassenen TikTokers durchgeführt. Der Stubentiger soll dem Neuen der Ex in die Schuhe gepinkelt haben! Lesen Sie hier, wie das Netz reagiert:

Zugegeben, Trennungen sind ja wirklich nicht so einfach. Erst hatte man sich gegenseitig unglaublich lieb, plötzlich geht man getrennte Wege. Wenn dann auch noch Dinge wie Kinder oder Haustiere dazukommen, wird‘s meistens richtig eklig. Oft stellt sich dann die Frage, wer bekommt was? So ergeht es wohl auch einem TikTok-User. Er scheint von seiner Freundin getrennt und streitet sich um die Katze.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie das Netz auf ein Video abgeht, wonach der Kater dem Neuen der Ex in die Schuhe gepinkelt haben soll.

Dass Katzen in die Wohnung pinkeln, ist keine Seltenheit. Wie Experten verraten, ist es häufig mit Stress oder Unwohlsein verbunden, wenn die Tiere plötzlich außerhalb vom Katzenklo ihr Geschäft verrichten. In der Regel sollte dann ein Tierarzt aufgesucht werden, um ganz sicherzugehen. (fas)