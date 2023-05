Tierheim-Schäferhund verliert nach Unfall ein Bein – „Ihr glaubt nicht, wer ihn adoptiert hat“

Von: Sandra Barbara Furtner

Straßenhund Kane verletzt sich bei einem Autounfall so schwer, dass ein Bein amputiert werden muss. Doch dann trifft er auf einen jungen Mann, der ihn trotzdem adoptieren will – weil er sein Schicksal teilt.

Nach einer schweren Infektion verliert der junge Mann Dane Orozco aus Los Angeles sein rechtes Bein. Die Amputation macht ihm schwer zu schaffen und er wird immer deprimierter. Trost findet er nur, wenn er in der Nähe von Tieren ist. Und so verbringt er seine Zeit am liebsten im örtlichen Tierheim.

Dort lernt er den Deutschen Schäferhund Kane kennen. Der Hund lebte als Streuner auf der Straße und hatte es dort keineswegs immer leicht. Nach einem schlimmen Autounfall musste ihm sein rechtes Vorderbein amputiert werden. Die Chance auf eine Adoption standen damit gleich null – wer will schon einen dreibeinigen Hund? Womöglich jemand, der Kane verstehen und sein Schicksal nachvollziehen kann. Ein Mann wie Dane Orozco beispielsweise. Schon beim ersten Anblick verliebte er sich in den Hundund wusste, dass er ihn mit nach Hause nehmen würde.

Das Video, das schon vor einiger Zeit von der Tierschutzorganisation „Inland Valley Humane Society“ auf Facebook geteilt wurde, rührt auch heute noch die Menschen im Netz zutiefst. Denn dass ein dreibeiniger Hund ein neues Zuhause bei einem Menschen findet, der ebenfalls ein Bein verloren hat, kommt nicht sehr häufig vor. Und so ging der Clip, der den Moment zeigt, als Dane seinen neuen Freund Kane mit nach Hause nimmt, auch auf TikTok viral. Die meisten User kommentieren, dass sie von der Bindung der beiden zu Tränen gerührt sind.

„Die beiden unterstützen sich gegenseitig und tun sich gegenseitig gut. 😭🥺“

„Danke, wollte sowieso gerade weinen. 😥“

„Er ist genau dort gelandet, wo er hingehört.“

„Er hätte keinen besseren Partner finden können. 🥺“

Tierheim-Schäferhund verliert nach Unfall ein Bein – und verhilft neuem Besitzer zu mehr Mut

Und Dane gesteht gegenüber der Daily Mail, dass die Adoption von Kane ihm dabei geholfen hat, sein Leben komplett umzukrempeln und die Ängste zu überwinden, mit denen er nach seiner Beinamputation zu kämpfen hatte.

Übrigens: Hunde mit einem Handicap können durchaus ein relativ normales Leben führen. Sie benötigen einfach nur etwas Unterstützung im Alltag. Ein Hund mit drei Beinen muss erst lernen, sich richtig auszubalancieren. Ein physiotherapeutisches Training ist hier sehr hilfreich.