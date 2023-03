Konservendosen sind Gefahr für Tiere – richtige Entsorgung rettet Leben

Von: Sina Lück

Konservendosen mit Speiseresten im Abfall ziehen Tiere magisch an. Landen die Verpackungen einfach so im Müll, kann das schnell gefährlich werden.

Gelber Sack, Restmülltonne oder Papiercontainer: Wer Verpackungen richtig entsorgen will, muss sich mit dem kleinen Einmaleins des Abfalltrennens beschäftigen. Dass Konservendosen in den Gelben Sack bzw. die Gelbe Wertstofftonne gehören, dürfte den meisten Menschen aber wohlbekannt sein. Komplizierter wird es jedoch bei der Frage, was alles in die Gelbe Tonne darf. Generell gilt aber: Verpackungen, die stark mit Speiseresten verschmutzt sind, ziehen Tiere magisch an. Kommen sie ungehindert an den Müll, kann das schnell gefährlich werden. Diese Erfahrung hat kürzlich die Feuerwehr in Hattingen gemacht, die zu einem tierischen Notfall ausrücken musste.

Konservendosen sind Gefahr für Tiere – richtige Entsorgung rettet Leben

Noch mal Glück gehabt: Die Feuerwehr Hattingen konnte den Kopf der Katze aus der Konservendose befreien. © Feuerwehr Hattingen

Als die Meldung am frühen Morgen eingeht, macht sich bei den Einsatzkräften der Hattinger Feuerwehr eine gewisse Verwunderung breit. Sofort fährt das Team zu der Straße, die ein Autofahrer aus Duisburg zuvor durchgegeben hatte. Vor Ort wartet der Mann bereits mit einer Katze, die er zufällig entdeckt hat und die offensichtlich dringend Hilfe benötigt. Denn das Tier steckt mit dem Kopf in einer Konservendose fest. Alle Versuche des Mannes, das Tier zu befreien, schlugen fehl. Mehr Erfolg hat eine Frau, die ein Katzen-Baby aus dem Müllauto rettet.

Mit viel Fingerspitzengefühl gelingt es der Feuerwehr, die Katze unverletzt aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Vorsichtig schneiden die Rettungskräfte die Dose mit einem Seitenschneider auf und entlassen das Tier zurück in die Freiheit. „Die Dose, passenderweise Katzenfutter, stammt vermutlich aus einem der an der Straße stehenden Wertstoffsäcke“, schreibt die Hattinger Feuerwehr in einer Meldung.

Konservendosen sind Gefahr für Tiere – Verpackungen vorher ausspülen und eindrücken

Dort sind Verpackungen aus Metall, Kunststoff oder Verbundstoffen zwar richtig aufgehoben. Für die Sicherheit von Freigängern oder anderen Tieren reicht das aber nicht aus, wie die Hattinger Feuerwehr mitteilt. Im schlimmsten Fall können die Vierbeiner Atemnot erleiden und ersticken oder sich schlimme Verletzungen an den scharfen Kanten des Metalls zuziehen. „Um solche Vorfälle zu vermeiden, hilft das vorherige Ausspülen und Eindrücken der Dosen, bevor sie in den Säcken landen“, rät das Team.

Konservendosen sind Gefahr für Tiere – Menschen im Netz sind dankbar

Auf ihrem Facebook-Account berichtet die Lokalzeit von dem tierischen Feuerwehreinsatz. Dort sorgt die Meldung der Katze für großes Aufsehen. Die Community bedankt sich bei den Rettungskräften und teilt die Meinung der Feuerwehr, künftig auf eine sichere Entsorgung der Konservendosen zu achten, um Katzen zu schützen. Einige User berücksichtigen den Ratschlag bereits. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Danke an die Helfer. 🥰🥰🥰“

„Das machen wir immer, es ist keine Arbeit. Andere Tiere können auch darin ersticken.“

„Unsere Dosen werden so verbogen, dass man sie nicht mehr öffnen kann bzw. sich keiner dran verletzten kann.“

„Oh je, die Arme. Gut, dass ihr geholfen wurde, besten Dank an die Retter im Namen der Katze.“

„Generell spüle ich alle Dosen aus. Und zum Schluss trete ich sie platt. So, kann keinem Tier mehr was passieren.“

„Zum Glück hatte das Kätzchen einen Schutzengel. ❤️“