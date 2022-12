Riesig: Diese Tiere sind viel größer als gedacht

4 / 10

Capybaras, auch Wasserschweine genannt, gehören zur Familie der Meerschweinchen und gelten als die größten Nagetiere der Welt (Schulterhöhe bis zu 62 cm). Heimisch sind sie in fast komplett Südamerika, wo sie die Tage in Schlammkuhlen oder im Wasser verbringen. Gegen die drückende Hitze gibt es schließlich kaum was Besseres. In Deutschland sieht man Capybaras oft in Tierparks wo sie, wie z.B. im Zoo Hagenbeck (Hamburg), meistens in ihrem Familienbund frei über die Wiesen streifen und sich an Wasserpflanzen, Kräuter, Baumrinde und ihrer Leibspeise Gras laben. In seiner Heimat wurde das Wasserschwein deswegen von den Guarani-Indianern einst „Herr des Grases“ genannt – übersetzt etwa Capybara. © Anka Agency International/Imago