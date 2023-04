Hündin bekommt erstmals Liebe – und verwandelt sich komplett

Ergreifender Neuanfang

Hündin Ellie hat bereits als Welpe kein Vertrauen zu Menschen. Ein Paar adoptiert sie dennoch. Wie sie sich dann entwickelt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Die kleine Ellie sitzt kauernd in einer Ecke des Tierheims. Zuvor lebte die Hündin auf der Straße. Denn sie wurde direkt nach ihrer Geburt ausgesetzt. Was sie mit ihren jungen Jahren alles ertragen musste, bleibt ihr Geheimnis. Offensichtlich scheint es jedoch so, als habe sie mit Menschen bereits abgeschlossen. In ihrer Nähe zittert sie am ganzen Körper und mag sie nicht mal ansehen. Wie sich Hündin Ellie dank viel Liebe verändert, zeigt Landtiere.de.

Suzanne Perez und ihr Freund Dil Querido lernten Ellie genau so kennen und sahen sie in diesem Zustand das erste Mal. Ob sie überhaupt für eine Adoption infrage komme, bezweifelten zu diesem Zeitpunkt sogar die Mitarbeiter des Tierheims: „Bist du sicher, dass du sie willst? Sie wurde ihr ganzes Leben lang ausgesetzt und will einem Menschen nicht einmal in die Augen sehen“, wurde das Paar gefragt.