„Das ist das süßeste Video im Internet“: Biber baut Burg mit Teppich und Stofftieren – in der Wohnung

Von: Juliane Gutmann

Biber bauen Dämme, um ihre Ast-Burg zu sichern. Darin zieht der Nager seine Jungen groß. © R. Mueller/Imago

Biber bauen ihre Burgen hauptsächlich mit Ästen. Dieser Bautrieb liegt dem Wildtier im Blut – wenn keine Bäume in der Nähe sind, wird alles andere verwendet.

Biber-Bauten sind fast schon ein Naturwunder. Die fleißigen Nager sammeln unermüdlich Äste, Gehölz, Blätter, Stämme und andere Naturmaterialien, um ein sicheres Zuhause zu bauen. Das ist eine Biberburg allemal. Oft sind die großen Nager erst nach jahrelanger Bautätigkeit zufrieden. Stetig ausgebessert wird die Biberburg trotzdem unentwegt. Zu finden sind die riesigen Holzbauten meistens an flachen Uferbereichen. Sogar ans Isolieren wird gedacht, so dichten Biber ihre Burg im Winter mit Schlamm von oben ab.

Zu einem ungewöhnlichen Damm- oder Burgbau kam es in den USA. Ein Biber, der in einer Wohnung aufgepäppelt wurde, konstruierte ein etwas anderes Biber-Kunswerk.

Unzählige Instagram-User amüsierten sich über den kleinen Racker. Der wird nicht müde, seinen Wall immer weiter mithilfe von Geschenkpapier, Kuscheltieren, einem Flip-Flop, einem Teppich und anderen Utensilien zu perfektionieren. So heißt es in einem Kommentar: „All fun and games until he floods the bathroom to see how it holds“, zu Deutsch so viel wie: „Alles nur Spaß und Spiel, bis er das Badezimmer flutet, um zu sehen, ob er hält“.

Ein anderer User zeigt sich schockverliebt: „This is the cutest video on the internet“, zu Deutsch: „Das ist das süßeste Video im Internet“. Mehr über das ungewöhnliche Bauvorhaben eines Bibers, erfahren Sie auf Landtiere.de.