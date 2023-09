„Was für ein geniales Suchbild“: Welches Tier versteckt sich hier?

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Bei diesem Suchbild müssen Sie genauer hinsehen. Finden Sie das Tier, das sich im Zimmer versteckt? Wer draufkommt, wird mit einem herzhaften Lacher belohnt.

Hier kommt ein Rätsel, bei dem Ihre genaue Beobachtungsgabe gefragt ist. Auch wenn es sich dabei nicht um ein klassisches Foto, sondern vielmehr um ein Video dreht, bereitet das Suchen und Knobeln unglaublich viel Freude. Zwei Dinge spielen eine Rolle: Zum einen sollen Sie herausfinden, wo genau sich das Tier im Zimmer versteckt hält. Zum anderen gilt es, zu erraten, um welches Tier es sich handelt.

Wo genau hält es sich versteckt?

Geteilt wurde das Video von einer jungen Frau namens Jen, die unter dem TikTok-Account bellyeyeartherapy vorwiegend künstlerische Clips veröffentlicht. Doch das Video von einem ihrer Vierbeiner, ist es, dass die Herzen der Community im Sturm erobert. Warum? Weil es einfach so ungewollt herrlich witzig ist. Jen sucht nämlich in dem kurzen Clip, nach ihrem Haustier. Zuerst kann sie es nicht entdecken, doch dann bricht sie lauthals und äußerst sympathisch in schallendes Gelächter aus. Kleiner Tipp: Wenn Sie sich das Video mit Ton ansehen, wird es doppelt witzig.

Video bis zum Ende ansehen

Nun, haben Sie das Tier gefunden? Es befindet sich hinter beziehungsweise unter dem gehäkelten Bettüberwurf. Es blitzen nur die schwarze Schnauze und die schwarzen Äuglein hervor. Dabei handelt es sich um die niedliche Hündin von Jen.

Menschen im Netz sind begeistert

Die TikTok-Community kann von dem kurzen Clip gar nicht genug bekommen und kommentiert begeistert:

„Puh ... wie lange hast du gesucht?“ 😂

„Was für ein geniales Suchbild“. 😂😂😂

„War so sicher, es geht um ein Huhn“. 😂

„Was eine gute Tarnung“. 😂