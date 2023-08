Wo ist Nessie? Große Suchaktion am Loch Ness soll endlich für Klarheit sorgen

Von: Sophie Kluß

Die Faszination rund um die Legende vom Ungeheuer von Loch Ness, einem See in den schottischen Highlands, reißt nicht ab. Jetzt soll die größte Suchaktion seit 50 Jahren für Klarheit sorgen.

Zwar gibt es zahlreiche angebliche Beweisfotos, genauso wie Sichtungen, doch bisher konnten noch immer keine eindeutigen Beweise für die Existenz des berühmten Monsters erbracht werden. Am 26. und 27. August 2023 wollen Wissenschaftler jetzt Nessie, dem sagenumwobenen Ungeheuer von Loch Ness, in Zusammenarbeit mit zahlreichen Freiwilligen sowie mithilfe von modernster Technik zu Leibe rücken, wie die Deutsche Welle berichtet.

Lebewesen strahlen Wärme ab – auch dann, wenn sie berühmte Seeungeheuer sind. Diese Tatsache wollen sich die Forscher bei der großangelegten Aktion zunutze machen und sich mithilfe von Infrarotkameras auf die Suche nach Nessie machen. Darüber hinaus sollen Drohnen zum Einsatz kommen. Sie sollen die gesamte Wasseroberfläche von Loch Ness filmen und jede noch so kleine Bewegung festhalten. Ein sogenanntes Hydrophon soll zudem atypische Unterwassergeräusche ausfindig machen.

Am Ufer von Loch Ness sollen Freiwillige aushelfen und Lebenszeichen aller Art sofort an zuständige Personen melden. Einer der Helfer ist Steve Feltham, der seit mehr als 30 Jahren nach Nessie sucht. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Feltham: „Es ist eine organisierte Beobachtung des Loch Ness, das ist großartig.“ Und weiter: „Je mehr Augen auf das Wasser gerichtet sind, desto besser.“

Loch Ness – ein See in den schottischen Highlands

Der See Loch Ness ist mit einer Länge von rund 37 Kilometern und einer Wasseroberfläche von 56,4 Quadratkilometern der zweitgrößte See Schottlands. Seine überdurchschnittliche Tiefe (230 Meter an der tiefsten Stelle) macht ihn zum See mit dem größten Wasservolumen in Schottland.