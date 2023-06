Stärker als Elefant und Nashorn zusammen: Nicht die Ameise ist das stärkste Tier der Welt

Von: Sophie Kluß

Den meisten ist es unbekannt, außerdem ist es blind und weniger als einen Millimeter groß: das stärkste Tier der Welt. Die Hornmilbe hält ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts.

Nicht die Ameise ist das stärkste Tier der Welt: Das Lebewesen mit der meisten Kraft ist noch sehr viel kleiner als die emsigen Insekten. Denn gemessen an ihrer winzigen Körpergröße von weniger als einem Millimeter ist es eine blinde Milbe, die aus Sicht der Wissenschaft als das stärkste Tier der Welt gilt: die Hornmilbe.

Blinde Hornmilbe ist das stärkste Tier der Welt

Die blinde Hornmilbe ist das stärkste Tier der Welt – gemessen an ihrer Körpergröße von unter einem Millimeter. Das Spinnentier kann fast das 1200-Fache seines eigenen Körpergewichts halten. © Michael Heethoff/picture-alliance/dpa

Die Messung der Stärke eines Lebewesens bezieht sich nicht ausschließlich auf seine Kraft, sondern wird anhand des Verhältnisses der Kraft zu seiner Körpergröße und seinem Körpergewicht berechnet. Während viele davon ausgehen, dass die Ameise das stärkste Tier der Welt sei, ist es in Wahrheit jedoch ein anderer Winzling: die Hornmilbe, ein wahrlich winziges Spinnentier. Mit einer Größe von unter einem Millimeter und einem Gewicht von einem zehntausendstel Gramm ist sie in der Lage, das 1200-Fache dessen zu halten, was sie selbst auf die Waage bringt.

Messung ergab: Kein Tier ist im Verhältnis stärker

Die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt die Bauchseite der Hornmilbe. Die in den Tropen verbreitete Hornmilbe wiegt nur ein zehntausendstel Gramm und lebt im Boden von verfaulenden Organismen. Sie hat starke, rund einen zwanzigstel Millimeter lange Grab-Klauen. © Michael Heethoff/picture-alliance/dpa

Die Wissenschaftler maßen die benötigte Zugkraft, die sie aufbringen mussten, um die Milbe trotz ihrer starken Klauen vom rauen, horizontalen Laborboden aufzuheben, und erreichten dabei einen Rekordwert: das 1180-Fache des eigenen Gewichts der Milbe.

Damit sei die in den Tropen verbreitete Milbe laut den Forschenden fünfmal stärker, als für einen Organismus dieses Ausmaßes zu erwarten wäre. Bis heute wurde auf der ganzen Welt kein größeres Kräfteverhältnis bei Tieren nachgewiesen. Um einen vorstellbaren Vergleich zu liefern: Die Hornmilbe ist damit – gemessen an ihrer Körpergröße – stärker als ein Elefant und ein Nashorn zusammen. Umgerechnet auf die menschliche Kraft würde das bedeuten, dass eine Person mit etwa 70 Kilogramm Körpergewicht etwa 82,6 Tonnen hochheben müsste, um mit der Milbe Schritt zu halten. Dieses Gewicht entspräche etwa 24 Kleinlastern oder zwei vollbeladenen Vierzigtonner. Unglaublich, oder?

Wer hätte gedacht, dass ein mit dem bloßen Auge nicht sichtbares Tierchen die größte Kraft im Tierreich besitzen würde. Den Grund für die unglaubliche Stärke vermuten Forscher in der Art ihrer Nahrungsbeschaffung: Sie gehen davon aus, dass die Milbe unter der Erde schwere Erdbrocken zur Seite räumen muss, um an ihr Fressen zu gelangen. Die starken Klauen könnten ihr außerdem als Schutz vor natürlichen Fressfeinden dienen.