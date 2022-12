„Er beschützt die Mama“: Video von „Kaktus-Welpen“ gegen Besen verzaubert TikTok-User

Von: Jasmin Farah

Teilen

Dass Stachelschweine sehr anhänglich sind, weiß wohl kaum einer. Ein Welpe geht jetzt sogar auf einen Besen los, weil er glaubt, dass dieser seine „Mama“ angreift. Und legt dabei akrobatische Künste hin.

Sie sehen aus wie eine Mischung aus einem Meerschwein und einem Igel mit langen Stacheln: die Stachelschweine. Das „Schwein“ bezieht sich allerdings nicht darauf, dass sie mit dem Hausschwein verwandt sind, sondern wegen ihrer eher rundlichen Form. Beheimatet sind sie ursprünglich in Teilen Asiens, Afrikas und auch in Südeuropa und gehören zur Familie der Nagetiere. Ihre Stacheln am Rücken und Schwanz sind nicht nur Dekoration, sondern dienen zur Abwehr möglicher Fraßfeinde.

Mini-Stachelschwein geht auf Besen los – um seine „Mama“ zu beschützen

Wenn man die nachtaktiven Tierchen allerdings in Ruhe lässt, sind sie eher scheu und friedlich. Sind allerdings potenzielle Angreifer in der Nähe, dann werden sie munter und können richtig austeilen. Das hat jetzt auch ein unschuldiger Kehrbesen zu spüren bekommen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie hier gleich abonnieren können.

In einem Video auf TikTok, das viral geht, geht ein Mini-Stachelschwein auf ebenjenen los. Aber warum? Nicht, weil es sich bedroht fühlt, sondern weil es glaubt, dass seine menschliche Mama in Gefahr schwebt! Im Clip, der bereits über 22 Millionen Mal geklickt wurde, ist zu sehen, wie die Mutter des TikTok-Users namens Topher, der die witzige Szene festhält, den Küchenboden kehrt. Da kommt das Stachelschwein-Baby um die Ecke und attackiert den Besen.

Tierfotos zum Totlachen: Die lustigsten Bilder der Comedy Pet Photo Awards Fotostrecke ansehen

Immer wieder läuft es dagegen, vollführt dabei sogar einige „Kunststücke“, indem es plötzlich seitlich läuft und dann immer wieder zurück zu seiner „Mama“ läuft. Die ist belustigt, gleichzeitig schimpft sie mit dem Welpen, dass es schleunigst die Küche verlassen soll. Die Follower finden es witzig, der Clip hat bereits über zwei Millionen Likes erhalten. Viele kommentieren darunter, „wie putzig“ sie den Anblick finden. Hier eine Auswahl der besten Kommentare:

„Er beschützt die Mama vor dem bösen Besen. 😂🥰“

„Meine Kinder, wenn ich fege und immer wieder durchlaufen, 😂“

„Ich wusste nicht, wie sehr ich es brauchte, ein Mini-Stachelschwein beim Spielen zuzusehen – bis jetzt. 😩“

„Wartet, der Side Shuffle!!!! Es ist wie ein Stachelschwein im Videospiel! 😂😂“

„Ein Besen ist für ein Stachelschwein, was ein Staubsauger für einen Hund ist.“

„Das erste Wegdrehen war so ‚Renne‘ und dann ‚Oh, nein warte, ich bin ein Stachelschwein, ich beschütze‘“

„Es ist also ein universelles Ding für Tiere, den Besen zu hassen?“

„Sehe ich Dinge oder versucht es, es mit seinem Schwanz zu erstechen? 🥰🥰😂 So süß“

„Er glaubt, es ist ein Rivale. 😂😂 Ich heule.“

„Der Kaktus-Welpe will nicht, dass der böse, alte Besen seine Mama verletzt.“