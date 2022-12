Katze überlebt 15 Meter-Sturz: Kleine Oreo fällt aus dem vierten Stock

Von: Jasmin Farah

Teilen

Plötzlich ist es passiert: Die schwarz-weiße Hauskatze fällt aus einem offenen Fenster im vierten Stock. Sie überlebt wie durch ein Wunder, nun sammelt man Spenden für ihre Genesung.

Diese Katze hatte einen wahren Schutzengel: Die schwarz-weiße Mieze ist gerade einmal ein Jahr alt, aber hat schon viel durchmachen müssen. Der Stubentiger namens Oreo hätte fast eine Bruchlandung hingelegt. Schließlich ist er aus einem geöffneten Fenster eines Hauses im vierten Stock gefallen. Für seine Besitzer ein Riesenschock, doch die Katze überlebt wie durch ein Wunder.

Wohnungskatze überlebt 15 Meter-Sturz: Oreo bricht sich „nur“ die Beine

Eines Tages im Juli soll das Fenster in der Wohnung der Familie Woodward im englischen Bristol einen Spalt aufgestanden haben. Es ist nur angelehnt, trotzdem gelingt es der schlauen Samtpfote, das Fenster weiter zu öffnen, um auf den Sims hinauszuklettern. Doch Oreo ist eine reine Wohnungskatze und daher gar nicht gewöhnt, draußen oder in dieser schwindelerregenden Höhe zu sein. Es kommt, wie es kommen muss: Das Tier stürzt ab und fällt mehr als 15 Meter in die Tiefe.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die Familie bemerkt es zuerst nicht, wundert sich aber, wo Oreo abgeblieben ist. Wie die britische Tageszeitung Evening Standard berichtet, soll Mama Melanie überall in der Wohnung nach der Katze gesucht haben, doch es fehlt jede Spur von ihr. Schließlich entdeckt sie das offene Fenster – und unten im Garten die arme Mieze. Mehr Glück hatte eine andere Katze, die fast aus dem 4. Stock fällt, was aber ein Mann noch verhindern kann.

Die Familie bringt sie sofort zu einer nahegelegenen Tierklinik und erfahren, dass sich das Kätzchen nicht nur beide Vorderbeine gebrochen, sondern sich auch schwere Blutergüsse an Brust, Maul und Kiefer zugezogen hat.

Spenden auf Facebook sollen Oreo helfen

Die Behandlung ist teuer und die Woodwards haben nicht so viel Geld. Doch dann kommt die rettende Nachricht: Der Verein PDSA („People’s Dispensary for Sick Animals“, auf Deutsch etwa: „Volksapotheke für kranke Tiere“) wird voraussichtlich die Kosten für die Behandlung übernehmen. Schließlich muss die Mieze sogar operiert werden, mit Erfolg.

Katzensprache verstehen: Zehn Signale, die zeigen, dass Ihre Katze Sie liebt Fotostrecke ansehen

Oreo soll sich bereits wieder gut bewegen können. Um sie bei der weiteren Genesung zu unterstützen, hat man auf Facebook eine Seite erstellt, in der andere User für die schwarz-weiße Katze spenden können. Einige wünschen ihr abschließend gute Besserung und dass sie sich im Kreise ihrer Familie schnell wieder erholt.