Silvester-Tipp von Martin Rütter: Dem Hund zur Beruhigung Eierlikör geben

Teilen

Auf das Feuerwerk an Silvester reagieren viele Tiere panisch. Hundeprofi Martin Rütter hat einen besonderen Tipp: Eierlikör zur Beruhigung für den Vierbeiner.

Knallfrösche, Brummkreisel oder Raketen – ein Feuerwerk am Silvesterabend hat für viele Menschen Tradition. Für Haustierbesitzer, und insbesondere ihre Lieblinge, ist der ohrenbetäubende Lärm allerdings mit viel Stress verbunden. Denn viele Fellnasen reagieren panisch auf die lauten Geräusche, die sie nicht einordnen können. Doch Hundeprofi Martin Rütter weiß Rat: Zur Beruhigung hilft ein Pinnchen mit Eierlikör.

Eierlikör für Hunde an Silvester: Tipp von Martin Rütter spaltet die Meinungen

Laut Martin Rütter soll ein Pinnchen Eierlikör eine beruhigende Wirkung auf Hunde an Silvester haben. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Bei dem Gedanken, seinem Hund Alkohol zu verabreichen, schlagen die meisten Besitzer und Tierärzte wohl die Hände über dem Kopf zusammen. Schließlich gilt dieser als gesundheitsschädlich. Man erinnere sich nur an die eindrucksvolle Wirkung der vergorenen Kirschen, die Michel aus Lönneberga an die Tiere auf dem Hof verfüttert hat. Sie brauchten mehrere Stunden, um ihren „Rausch“ auszuschlafen. Währenddessen machte sich die Familie große Sorgen.

Allerdings gehe es nicht darum, seinen Hund mit literweise Hochprozentigem abzufüllen. „Mir ist klar, dass Alkohol giftig ist für Hunde“, stellt Martin Rütter in einem RTL-Video klar. Trotzdem könne ein „Schuss Eierlikör“ eine beruhigende Wirkung auf einen panischen Hund an Silvester haben. Dabei ist ihm durchaus bewusst, dass es für diese Aussage höchstwahrscheinlich Kritik hageln wird. Davon lässt sich der Hundetrainer aber nicht beirren: „Wenn die so ein Pinnchen Eierlikör haben, dann sind die so ein bisschen verlangsamt und dadurch auch ein bisschen cooler. Die schlafen einfach fester.“ Dabei komme es auf die richtige Dosierung an, die keinesfalls zu hoch sein sollte.

Eierlikör für Hunde an Silvester: Dosierung laut Tierarzt abhängig von Gewicht

Auch Tierarzt Ralph Rückert aus Ulm, dessen Arbeit Martin Rütter sehr schätzt, ist der Meinung, dass eine kleine Menge Eierlikör bei extrem panischen Hunden die Angst lindern kann. Die Gründe dafür erklärt er in einem Beitrag auf seiner Website. Darin gibt er außerdem eine Formel zur Dosierung an – allerdings ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung. „Mit maximal 0,4 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht bleiben wir aber meilenweit von dem Bereich entfernt, in dem Gesundheitsgefahren vorstellbar wären“, schreibt der Tierarzt.

Gewicht des Hundes bis 25 Kilogramm: Körpergewicht in kg x 0,4 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge in ml.

Körpergewicht in kg x 0,4 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge in ml. Gewicht des Hundes von 26 kg bis 50 Kilogramm: Körpergewicht in kg x 0,3 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge in ml.

Körpergewicht in kg x 0,3 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge in ml. Gewicht des Hundes ab 50 Kilogramm: Körpergewicht in kg x 0,2 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge in ml.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von Landtiere.de, den Sie hier gleich abonnieren können.

Laut Rückert sollten Hundebesitzer die Gesamtmenge des alkoholischen Getränks in zwei bis drei kleinere Portionen aufteilen. Ideal seien die Gaben im Abstand von zwei Stunden, wobei die letzte Gabe eine halbe Stunde vor Mitternacht verabreicht werden sollte. Der Tierarzt veranschaulicht dies an einem Beispiel: „Ein 15 Kilogramm schwerer Hund bekommt einen 20-prozentigen Eierlikör nach folgender Empfehlung: 15 Kilogramm (Körpergewicht) x 0,4 x 100 / 20 (Alkoholanteil in Prozent des Eierlikörs) = 30 Milliliter Eierlikör. Davon einen Esslöffel (ca. 15 Milliliter) um 21.30 Uhr und einen weiteren um 23.30 Uhr.“

Hundehalter sollten ihrem Vierbeiner jedoch auf keinen Fall Alkohol zur Beruhigung verabreichen, auch nicht in geringsten Dosen, ohne vorher ihren Tierarzt zu konsultieren. Denn jeder Hund reagiert anders, und nur ein Fachmann, der das Tier untersucht hat, kann die Lage richtig einschätzen. Manche Experten raten zudem gänzlich davon ab, den Hund mit Eierlikör zu beruhigen. Alkohol kann im schlimmsten Fall für Hunde sogar tödlich sein.

Hundesprache verstehen: So signalisieren Hunde ihre Liebe – Körperkontakt, Schlafplatz, Ablecken Fotostrecke ansehen

Eierlikör für Hunde an Silvester: Medikamente nur im Notfall

Wem trotzdem mulmig zumute ist, seinem Tier Alkohol zu geben, kann es mit ein paar einfachen Tricks an Silvester beruhigen. Bringt das alles nichts, helfen dem Tier in Ausnahmefällen Medikamente. „Psychopharmaka heilen nicht und sind keine Dauerlösung. Aber bestimmte Präparate, auch Nahrungsergänzungsmittel, können den akuten Stress an Silvester mildern und dem Hund (oder der Katze) helfen, durch die Nacht zu kommen“, schreibt die Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und -therapie in einer Mitteilung. Bei Fragen dazu sollten sich Hundebesitzer unbedingt an ihren Tierarzt wenden.