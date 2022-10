Die Welt aus Sicht der Pferde – VR-Brille ermöglicht Perspektivwechsel

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Um sich in die Sicht von Pferden hineinzufühlen, entwickelt ein Ingenieur bei Lüneburg eine VR-Brille. © picture alliance/dpa

Einmal die Welt mit den Augen eines Pferdes sehen. Mit einer Virtual-Reality-Brille ist der Perspektivwechsel nun möglich.

Als Fluchttiere sind Pferde neben ihren geräuschempfindlichen Ohren auch auf ihre Augen angewiesen. Zwar können sie nicht so scharf sehen wie wir Menschen, dafür haben sie aber einen viel größeren Blickwinkel. Wie Mensch und Pferd die Welt sehen, unterscheidet sich also erheblich. Wie sehr, führt eine VR-Brille im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen. Ein Ingenieur aus Lüneburg hat die spezielle Brille entwickelt, um sich besser in die Tiere hineinfühlen zu können. Mehr über die VR-Brille, die die Welt aus Sicht der Pferde zeigt, weiß Landtiere.de

Zum ersten Mal in ihrem Leben sieht Anna Junge mit den Augen eines Pferdes. „Das ist schon cool, sehr interessant“, findet die 25-jährige Juristin nach dem Betrachten durch die neu entwickelte Pferdebrille. „Es gibt nur einen kleinen Streifen im Seefeld, der scharf ist“, sagt die Reiterin neben der von ihr trainierten Stute Pandora in einer Reithalle in Echem im Landkreis Lüneburg, gegenüber dpa.