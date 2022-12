Hündin bellt ohne Pause ihren großen Bruder an – seine Reaktion sorgt für Lacher

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Wer Geschwister hat, weiß, wie sehr sie einen nerven können. Bei Hunden ist das anscheinend nicht anders. Zwei Dalmatiner erbringen den lustigen Beweis.

Einen Bruder oder eine Schwester zu haben, ist eigentlich eine schöne Sache. Wären da nicht manchmal kleine, freche Geschwister, die einem ziemlich auf die Nerven gehen können. Unter Menschen eine Szene, die vermutlich viele aus eigener Erfahrung kennen. Nur, wer hätte es gedacht? Hunden kann es genau so gehen. Eine typische Geschwister-Szene unter zwei Dalmatinern bringt den Beweis und unzählige Internet-User zum Lachen.

Hündin bellt ohne Pause großen Bruder an – seine Reaktion „typisch Geschwister“ sorgt für Lacher

Auch Hunde-Geschwister können sich manchmal auf die Nerven gehen. © _cassy_jo7/ TikTok

TikTok-Userin „Cassy Jo“ hat die typische Geschwister Szene ihrer beiden Hunde mit der Handykamera aufgezeichnet. Ihr Clip wurde bereits über 16 Millionen Mal angesehen und hat fast drei Millionen Likes. Zu ihrem Video schreibt die Hundebesitzerin: „Wenn deine kleine Schwester nicht aufhören will, dich anzuschreien.“ Wenn Ihr Hund nicht aufhören will zu bellen, können ein paar Tricks helfen.

Der Clip zeigt zunächst, wie die beiden Dalmatiner nebeneinander auf dem Sofa liegen. Die deutlich jüngere Hündin bellt dabei ununterbrochen ihren großen Bruder an. Sein Blick zeigt deutlich, wie genervt er von dem Krach ist. Irgendwann reißt ihm der Geduldsfaden und er springt von der Couch. Doch einfach so die Flucht ergreift er nicht. Überraschend springt er wieder hoch auf das Sofa. Nicht auf dem Sofa, sondern in einem Sofa findet ein Welpe den perfekten Platz zum Verstecken.

Hündin bellt ohne Pause großen Bruder an – doch er weiß, wie er sie stoppen kann

Der Rüde weiß sofort, was zu tun ist und zögert keine Sekunde, um dem nervigen Bellen seiner Schwester ein Ende zu setzen. Er nimmt einfach ihre Schnauze und fast den gesamten Kopf ins Maul.

Die TikTok-User müssen bei dem Anblick des Geschwisterstreits lachen. Grund zur Sorge gibt es aber nicht. Ein zweites Video zeigt, wie die beiden Dalmatiner miteinander kuscheln. Hier eine Auswahl der Kommentare zu dem tierischen Geschwisterzank:

„Die genaue Reaktion von älteren Geschwistern.“

„Ich finde es toll, dass sogar Tiere die gleiche Geschwisterdynamik haben wie wir.“

„Lass mich dir etwas sagen, lass mich dir etwas sagen.“

„Wenn man die aufdringlichen Gedanken gewinnen lässt 😂.“

„Der ‚Ok, das war’s‘-Blick! 😄“