Überraschungs-Moment am Strand von Florida: Schwimmender Schwarzbär verblüfft Badegäste

Ungewöhnlicher Strandausflug

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sandra Barbara Furtner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Strandbesucher erlebten am Wochenende am Strand von Destin fast einen Schock: Statt einem Hai oder Quallen schwimmt mitten unter ihnen ein Bären-Junges. Was passiert ist, zeigt ein Video.

„Ein Bär ist gerade von weit draußen im Ozean zum Ufer in Destin geschwommen. Wahnsinn“, twittert Chris Barron. Er ist einer von unzähligen Badegästen, die sich an diesem Tag am Strand aufhalten, um die Sonne und das Meer zu genießen. Am frühen Vormittag taucht dann plötzlich der junge Schwarzbär auf.

A bear just swam from way out in the ocean to shore in Destin. Insane. @spann pic.twitter.com/v033ep7FFa — Cdawg (@cbcpa79) June 11, 2023

„Wir dachten zuerst, es wäre ein Hund“

Auch Kapitän Frank Merrell ist an diesem Tag mit seinem Boot draußen auf dem Meer. Er ist gerade auf dem Rückweg von einem Tauchausflug, als er etwas Schwarzes im Wasser sieht. „Mein erster Gedanke war, dass es vielleicht ein Hund ist, aber ich war völlig geschockt, als ich erkannte, dass es ein Bär war“, sagt er gegenüber dem Nachrichtenportal Fox 35 News.

Ein weiteres Video, das auf Instagram geteilt wurde, zeigt, wie sich das Jungtier an den Strand rettet, an der Menschenmenge vorbeirennt und sich so schnell wie es geht aus dem Staub macht.

Jungtier rettet sich an den Strand und sucht das Weite

Auf die Frage, was ein Schwarzbär mitten im Golf von Mexiko zu suchen hat, sagt die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC): „Es ist nicht ungewöhnlich, von Schwarzbären zu hören, die im Golf schwimmen. Sie sind auf dem Weg zu den Barriereinseln und suchen nach Nahrung.“ Und weiter: „Während dieser Zeit des Jahres, beginnen junge Bären ihren Heimatbereich zu verlassen und suchen sich ein neues Zuhause“. Die Organisation rät: „Normalerweise ziehen diese Bären von selbst weiter. Wenn Sie einen Bären sehen, lassen Sie ihm viel Platz, versuchen Sie nicht, sich ihm zu nähern, und füttern Sie ihn nicht.“

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Dennoch hat die Sichtung des Bären unzählige Menschen am Strand völlig überrascht. Auch scheinen sich einige Badegäste Sorgen um das Jungtier zu machen, wie die folgenden Kommentare erahnen lassen:

„Ich hoffe, jemand hat die Tierrettung angerufen, anstatt einfach nur herumzustehen und zuzusehen.“

„Oh, er ist noch jung und hat wahrscheinlich Angst vor all den Leuten, die schreien und herumrennen.“

„Ich hoffe, jemand hat die Wildlife Rescue angerufen, um sicherzustellen, dass es ihm gut geht. Er sieht sehr jung aus und könnte verwirrt und verloren sein. Aber ich hoffe, er hat das Schwimmen genossen, denn es ist wahnsinnig heiß.“

„Ich frage mich, woher er geschwommen ist und wie er nicht von einem Hai gefressen werden konnte.“

Rubriklistenbild: © Twitter (cbcpa79)