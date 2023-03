Schuldig oder nicht? Ein Hund belustigt mit seinem Walk of Shame das Netz

Von: Anna Heyers

Teilen

Hundebesitzer kennen diesen Blick und diesen Gang: Der Vierbeiner hat was ausgefressen und will nun Frauchen oder Herrchen besänftigen. Oft bringt die besondere Gangart diese aber eher zum Lachen.

Haben Sie auch schon mal jemanden sagen hören, dass es sich nicht lohnt, Hunde für etwas zu bestrafen, dass sie vor einiger Zeit angestellt haben, weil sie sich nicht mehr daran erinnern können? Natürlich ist das Konzept der Bestrafung inzwischen für viele Hundehalter überholt und man setzt eher auf positive Verstärkung. Trotzdem: Dass die Hunde sich an nichts erinnern, kann man durchaus bezweifeln. Welcher Hundehalter hat zu Hause nicht schon mal seinen Hund verdächtig schuldbewusst erlebt, und das, obwohl „die Tat“ bestimmt schon länger her war. Der Vierbeiner war vielleicht übermäßig, fast schon verdächtig, freundlich und unterwürfig? Wie das zum Beispiel aussehen kann, zeigt TikTok-Userin @maui_thegoldenpup an ihrem Vierbeiner Maui.

Kehle und Bauch zeigen, sich verletzlich geben – Hunde können auch mit diesen Gesten versuchen, ihre Halter zu beschwichtigen. © FLPA/Angela Hampton/Imago

Ob sich Maui sonst eher so freut, wie dieser Hund, wenn er erfährt, dass es zu den Großeltern geht?

Walk of Shame – ein (un)schuldiger Hund belustigt das Internet

In einem, inzwischen viralen, Clip, der von @maui_thegoldenpup auf TikTok geteilt wurde, ist Hund Maui der Rasse Golden Retriever zu sehen, wie er seine Augen zukneift und anschließend läuft, als wisse er ganz genau, dass er was angestellt hat. Was das war, wird aus dem Video nicht ersichtlich. Aber sein Besitzer fügte dem Video den folgenden Text hinzu: „Alle schuldigen Hunde laufen so.“ (im Original: all the guilty dogs walking this). Ob Maui denkt, mit den verkniffenen Augen könnte man ihn nicht mehr sehen, weil er auch nichts mehr sehen kann?

Manchmal führt hündisches Fehlverhalten aber auch zu kuriosen Unfällen. So musste etwa ein kleiner Hund mit einem Kleiderbügel aus einer misslichen Lage gerettet werden.

Hunde und Schuld – sie reagieren wegen des Menschen so schuldig

Ob sich der Retriever aber wirklich schuldig fühlt, das bezweifelt der ehemalige Tierarzthelfer Zack Keithy gegenüber dem Online-Magazin Newsweek: „Hunde können Verhaltensweisen an den Tag legen, die wie Schuldgefühle aussehen. Aber wie erwachsene Menschen empfinden sie keine Schuld. Forscher gehen heute davon aus, dass die emotionale Entwicklung eines Hundes an einem Punkt endet, der in etwa der eines zweieinhalbjährigen Kindes entspricht.“

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Der Ex-Tierarzthelfer sagt laut Newsweek weiter, dass Hunde zwar nicht direkt Schuld empfinden, aber durchaus auf den Menschen reagieren. Wenn der also ein durchgebissenes Kabel oder einen ausgeräumten Mülleimer sieht und anfängt sich aufzuregen, reagiert der Hund genau auf diese Veränderung in der Stimmung und Körpersprache des Menschen. Das kann auch einfach dadurch ausgelöst werden, dass ein Mensch stehenbleibt und nur auf den Beweis schaut. Hunde, generell viele Tiere, haben sehr feine Antennen für die Stimmung ihrer Halter – und nicht nur für die ihnen eigene Hundesprache.

Halter brauchen starke Nerven: Sieben Hunderassen, deren Erziehung es wirklich in sich hat Fotostrecke ansehen

Manchmal müssen Hundehalter jedoch auch ein Kampf zwischen ihrem und einem gegnerischen Hund erleben. Wie man den aufbrechen kann, erklärt diese Hundetrainerin.

Das Netz liebt den (un)schuldigen Maui und kommentiert fleißig

Auch, wenn Retriever Maui im Video äußerst unterwürfig, ja fast schon ängstlich, reagiert, heißt das aber noch lange nicht, dass er wirklich Schläge oder harsche Strafen erwarten würde. Zum einen liest man in einigen Kommentaren, dass sich die Hunde, und besonders die Retriever, anderer TikTok-User ebenso verhalten und zum anderen kommt es immer auch auf den Charakter des Hundes an sich an. Und außerdem: Kann man wirklich lange böse sein, wenn sein Hund so aussieht? In den Kommentaren wird Maui obendrein gefeiert und für absolut unschuldig erklärt. Hier eine Auswahl:

„Ich lieb‘s einfach, wenn sie die Augen so zukneifen, als ob man sie so nicht sehen könne“

„Als sein Anwalt: Er ist unschuldig!“

„Mein Labrador ist ganz genauso“

„Oh mein Gott, was hat er denn nur gemacht? 👀“

„Im Geheimen feiern wir seinen Gang“

„Meine Möpse machen das auch so – besonders wenn ich ihrem Fehlverhalten näher komme“

„Awwwwww, buddy 🤣🤣🤣🤣🤣“

Hunde sind einfach etwas ganz Besonderes – und jeder ist einzigartig. Wie etwa dieses Exemplar, das Sonnenuntergänge liebt – und sich dabei nicht mal von einem nassen Hinterteil stören lässt.